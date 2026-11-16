Divulgação/TV Tribuna Mário Ferreira de Queiroz sobreviveu por cerca de 20 horas abrigado entre as pedras após caiaque virar

O paracanoísta tetracampeão mundial Mário Ferreira de Queiroz foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, nesta segunda-feira (16), após o caiaque que conduzia virar durante um treino no domingo (15). O atleta passou cerca de 20 horas abrigado entre as pedras próximo ao Forte Itaipu, em Praia Grande, no litoral de São Paulo.

Falha no equipamento e horas de resistência

Queiroz retornava de um trajeto de 20 quilômetros, entre o Portinho de Praia Grande e o Canto do Forte, quando percebeu uma falha no leme. O problema fez a embarcação virar e ser arrastada pela correnteza.

O atleta decidiu então nadar até uma formação rochosa, enfrentando chuva e mar agitado. Ele permaneceu no local das 11h de domingo (15) até as 7h de segunda-feira (16). “Em vez de ficar à deriva, eu preferi ficar nas pedras. Pelo menos era um local seguro e seco”, disse em entrevista à TV Tribuna.

Mário carregava um apito de emergência para tentar chamar a atenção de embarcações que passavam pela região, mas não foi visto.

Ele sofreu apenas escoriações nas mãos e nas pernas pelo contato com as rochas, sem fraturas. À reportagem da TV Tribuna, afirmou que estava bem e aliviado por voltar para casa.

O meu maior medo foi deixar a minha família. Eu fiquei com medo de deixar eles, de desamparar e tudo mais. Então eu falei: eu vou resistir. Mário Ferreira Queiroz, atleta





Buscas e resgate no mar

Colegas de Queiroz chegaram a procurá-lo durante a noite, mas a escuridão dificultou a localização. Na manhã seguinte, por volta das 7h20, um amigo que conhecia a rota habitual de seu treino conseguiu avistá-lo e acionou o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar).

A corporação enviou imediatamente uma embarcação ao ponto indicado, com apoio da Estação de Bombeiros Náuticos. Ao ser embarcado, o paracanoísta estava consciente, mas apresentava sinais de desidratação e recebeu os primeiros socorros ainda no barco.

A equipe levou o atleta de volta ao Portinho de Praia Grande, onde familiares aguardavam o resgate.

Após o desembarque, Mário foi encaminhado a uma unidade hospitalar para avaliação médica, segundo informou o GBMar.