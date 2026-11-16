Divulgação/Governo de São Paulo Palácio Campos Elíseos

Diversos casarões históricos da cidade de São Paulo passarão por obras de recuperação e reformas promovidas pelo Governo do Estado. No total, 17 imóveis tombados serão restaurados, todos eles localizados no bairro dos Campos Elíseos, no Centro da capital.

Os restauros fazem parte do projeto do Novo Centro Administrativo, que pretende, segundo a gestão, preservar os prédios e requalificar uma nova parte do centro histórico da capital. Os prédios restaurados terão como intuito principal ampliar a oferta de serviços públicos à população e receberão novas funções, entre elas atividades culturais e sociais.

Os espaços restaurados

A maior parte das construções que farão parte da iniciativa foi erguida entre o fim do século XIX e o início do XX, quando o bairro abrigava famílias da elite paulistana. Entre os destaques estão a Casa da Solidariedade, a antiga residência de Bento de Almeida Prado e o prédio da Fundunesp, construído para Chiquinha Ribeiro do Val.

Outro imóvel que será mantido é o da Unidade Regional de Ensino Centro-Oeste, na Avenida Rio Branco. Originalmente o espaço era uma residência de alto padrão, que se destaca pela sua fachada, com detalhes refinados; de acordo com o governo, a frente do imóvel irá conservar as características originais.

O Palácio dos Campos Elíseos, símbolo da história política paulista, é um dos destaques selecionados para o Projeto; a Secretaria de Justiça e Cidadania já se mudou para o prédio no ano de 2024. Diferentemente dos outros prédios, o espaço deverá ser usado para atender demandas internas do Governo, funcionando como grande salão de recepção do governador em cerimônias oficiais e encontros com chefes de Estado.





Para o secretário de Projetos Estratégicos, Guilherme Afif, a iniciativa vai além da reorganização administrativa, e envolve também o respeito à memória da cidade: "Preservar esses imóveis é preservar a identidade paulista", disse.

Pesquisa mostra apoio

Segundo levantamento do Datafolha, que ouviu 1.564 pessoas, 83% dos moradores ou trabalhadores do centro acreditam que a região ficará mais segura com as restaurações. Os selecionados também esperam melhorias na limpeza urbana (80%), na oferta de empregos (74%), no turismo (70%) e na moradia (55%).

Entre os paulistanos em geral, 64% consideram a mudança ótima ou boa, e 77% esperam mais segurança. Entre 79% e 84% avaliam que o projeto traz mais benefícios que prejuízos a moradores, comerciantes, trabalhadores e à cidade.

