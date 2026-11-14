Reprodução/ Tiktok/ @zoomundo Estromatólitos no piso do Shopping Eldorado, em São Paulo

Alguns dos fósseis mais antigos do Brasil não estão em museus, mas sim, no piso dos corredores de um shopping da capital paulista. Formas de vida que remontam a mais de 2 bilhões de anos, podem ser vistas em algumas das rochas usadas no revestimento do Shopping Eldorado, na Zona Oeste de São Paulo.

As estruturas encontradas são chamadas de estromatólitos e estima-se que o material presente no mármore do empreendimento tem entre 2,1 e 2,4 bilhões de anos, período anterior ao surgimento dos dinossauros e até mesmo das primeiras formas de vida complexas.

Apesar da idade, os fósseis ficam à vista de quem circula pelo local, fazendo parte do dia a dia da população em meio ao fluxo diário de lojas, restaurantes e áreas de convivência. Por mais que os fósseis estejam expostos e sejam pisados diariamente, especialistas afirmam que não há desgaste direto à estrutura.

De acordo com uma matéria da Folha de S. Paulo, produzida em 2006, os blocos de mármore com os fósseis vieram de uma pedreira em Minas Gerais, na região de Ouro Preto.

Além do Shopping Eldorado, pisos com as mesmas estruturas podem ser vistos também no Shopping Ibirapuera, na Zona Sul da Capital.

O que são os estromatólitos

Por mais que, neste caso, os fósseis se pareçam somente com um desenho na pedra, os estromatólitos são estruturas formadas pela atividade de micro-organismos, principalmente cianobactérias, que viviam em ambientes marinhos rasos há bilhões de anos.

Com o passar do tempo, estas bactérias se empilhavam, gerando colônias e, o acúmulo dos minerais, expelidos por essas colônias, deu origem a camadas que acabaram preservadas nas rochas.

A aparência varia conforme o corte da pedra. Os fósseis podem surgir como desenhos circulares, ondulações ou faixas, o que faz com que passem despercebidos pela maior parte dos frequentadores, que costumam confundi-los com os veios naturais do mármore.

Os estromatólitos fazem parte das evidências de vida mais antigas do planeta, com registros fósseis que datam de até 3,5 bilhões de anos. Essas colônias de micro-organismos também são conhecidas na ciência por terem sido fotossintetizantes, ou seja, já produziam oxigênio em um período onde ele era quase inexistente.

Atualmente, estromatólitos vivos são encontrados somente em algumas lagoas salgadas ou baías, em lugares como a Austrália.

