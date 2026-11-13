Divulgação/Governo de São Paulo Forte chuva na tarde desta sexta-feira (13) provocou alagamentos na capital e Grande São Paulo e deixou milhares de imóveis sem energia elétrica

Os temporais que atingiram a capital paulista e a região metropolitana na tarde desta sexta-feira (13) provocaram alagamentos na região da Vila Prudente e em São Caetano do Sul. As fortes chuvas também deixaram 18 mil imóveis, até o momento, sem energia elétrica na capital.

Mais cedo, por volta das 12h57, cerca de 100 mil imóveis ficaram sem luz na Grande São Paulo — sendo 89 mil deles apenas na capital. Uma hora depois, às 13h57, o número total de unidades afetadas na região caiu para 60 mil.

Em nota, a concessionária informou que, em até meia hora após o pico das ocorrências, já havia restabelecido o fornecimento para 41% dos aproximadamente 96 mil clientes impactados pelas fortes chuvas e rajadas de vento registradas nesta sexta-feira (13).

"A agilidade no restabelecimento é resultado da antecipação da mobilização de equipes e dos investimentos da companhia em automação da rede, que permitem identificar ocorrências e realizar manobras de forma mais rápida, reduzindo o impacto para os clientes", destacou a Enel.

Ainda em comunicado, a distribuidora afirmou que as equipes seguem atuando em campo para normalizar o serviço aos demais consumidores afetados o mais brevemente possível.

Estado de atenção e vias intransitáveis

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo decretou estado de atenção para alagamentos às 12h31 nas zonas Leste, Oeste, Norte, Sul, Sudeste e Centro, além das marginais Tietê e Pinheiros. O alerta foi encerrado às 13h32.

"Conforme imagens do radar meteorológico do CGE da Prefeitura de São Paulo, chove fraco na Zona Norte. As chuvas já se deslocaram para as cidades de Guarulhos e Mairiporã. No restante da cidade não chove", informou o órgão no boletim de encerramento.

Apesar da trégua, a capital paulista ainda registra reflexos do temporal, com vias intransitáveis em algumas regiões. Na Vila Prudente, na Zona Leste da capital, é possível ver carros parados em pontos alagados na Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello. Veja abaixo os vídeos publicados nas redes sociais por moradores:

































































Na Avenida Almirante Delamare, próximo à divisa com São Caetano do Sul, ainda há acúmulo de água na pista. Veja:





Novos temporais virão no fim da tarde

O CGE mantém o monitoramento para a possibilidade de novas pancadas de chuva na capital paulista ao longo do fim da tarde desta sexta-feira.

"De acordo com a previsão dos meteorologistas do CGE da Prefeitura de São Paulo, as próximas horas seguem com previsão de chuvas na cidade, principalmente entre o meio e o fim da tarde. Há potencial para chuva de até forte intensidade, com rajadas de vento e formação de alagamentos, além de transbordamentos", alertou a nota.

Como fazer para evitar os alagamentos?

Se você receber algum alerta sobre os impactos causados pelos temporais o CGE orienta a população sobre algumas medidas que amenizam os efeitos dos alagamentos: