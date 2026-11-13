Paulo Pinto/Agência Brasil Chuvas afetam a população de São Paulo

A cidade de São Paulo se prepara mais um dia de chuva logo depois de temporais que atingiram todo o estado. Nesta sexta-feira (13), o Climatempo estima que 15 mm de chuva atinjam a capital, no formato de pancadas isoladas a partir da tarde.

O dia amanheceu nublado com as temperaturas em elevação gradual; na madrugada, a mínima registrada pelos termômetros nas estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo foi de 18ºC. Com o passar das horas, o sol aparece e a máxima prevista chega a 28°C.

No período da tarde é quando as condições para precipitações retornam a capital. De acordo com a Defesa Civil do estado, as áreas de instabilidade diminuíram e, por conta disso, as chuvas cairão de forma isolada nas faixas central, nordeste e leste (onde está a capital); a previsão é de que as precipitações tenham até moderada intensidade e curta duração.

Nas áreas próximas à divisa com o Paraná, no oeste e noroeste paulista, o tempo fica mais firme, com possibilidade apenas de chuva rápida e passageira. No interior, o tempo permanece abafado.

Até o momento, o banco de dados do CGE registrou 38,9 mm de chuva na capital, o que corresponde aproximadamente 29,2% dos 133,1 mm totais esperados para o mês de novembro.

Em dias de chuva extrema, a Defesa Civil orienta a população a não atravessar ruas alagadas ou com enxurradas, afastar-se de árvores e estruturas metálicas frágeis; os moradores de áreas de risco devem permanecer atentos aos sinais que antecedem os deslizamentos de terra, como rachaduras nas paredes, portas e janelas.

Chuva causou transtornos

Na última quinta-feira (12), temporais atingiram a capital paulista e a Região Metropolitana, gerando pontos de alagamento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, entre 12h e 16h20, foram registrados ao menos c inco pontos de inundação e enchente na Região Metropolitana, distribuídos entre os municípios de Mauá, Suzano e Mogi das Cruzes.

Durante as ocorrências em todo o estado, a Defesa Civil de São Paulo intensificou o monitoramento e chegou a emitir 33 alertas via SMS e 8 por meio da tecnologia Cell Broadcast (CBC) para os moradores das regiões afetadas.

Os avisos do Cell Broadcast começaram a ser emitidos por volta das 14h40, alertando sobre chuva forte com raios, inicialmente, os avisos chegaram para a cidade de Sete Barras, no interior paulista, e municípios vizinhos. Por volta das 15h20, o sistema direcionou alertas para a região de Mogi das Cruzes, Suzano e Guararema. Com o avanço das chuvas, outras regiões como a Zona Sul e Leste da capital e o ABC paulista também foram alertadas.

Confira o clima da semana de acordo com o Climatempo:

- Sexta-feira (13): Mínima de 18°C, máxima de 28°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

- Sábado (14): Mínima de 17°C, máxima de 27°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Domingo(15): Mínima de 17°C, máxima de 27°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

- Segunda-feira (16): Mínima de 16°C, máxima de 29°C. Sol o dia todo, com muitas nuvens de manhã. À noite, pancadas de chuva