Reprodução Nuvem-funil na Rodovia Anchieta



Um fenômeno atmosférico chamou a atenção de quem passava pela Rodovia Anchieta, no ABC Paulista, na tarde da última quinta-feira (12). Imagens registradas na região mostram uma coluna de vento parecida com um funil descendo da base de uma nuvem; as cenas se espalharam rapidamente nas redes e geraram dúvidas sobre a possível presença de um tornado.

O flagrante aconteceu em um dia de tempo instável na Grande São Paulo, quando a chuva forte atingiu o ABC e deixou diversos pontos de alagamento, complicando o trânsito em diferentes trechos. A própria Via Anchieta apresentou áreas alagadas, principalmente no trecho que passa pelo município de São Bernardo do Campo, onde os motoristas enfrentaram dificuldades para circular.





Até o momento, nenhum órgão oficial confirmou que o fenômeno filmado tenha sido de fato um tornado. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a distinção entre os fenômenos depende da proximidade do solo: a nuvem-funil só passa a ser classificada como tornado quando a circulação de ar atinge o chão.

Nuvens-funil nascem em ambientes de forte instabilidade meteorológica, justamente o cenário visto nesta quinta no ABC. Por isso, a presença de uma delas não significa, necessariamente, que houve um tornado ou que a população correu risco direto.





Clima instável gerou transtornos na região

Os temporais que atingiram a Grande São Paulo nesta quinta-feira (12) provocaram diversos pontos de inundação e enchentes. No município de Mauá, na Rua Fernão Dias, veículos chegaram a ficar submersos por volta das 15h40. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas e resgataram uma vítima ilhada no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, entre 12h e 16h20, foram registrados ao menos cinco pontos de inundação e enchentes na Região Metropolitana, distribuídos entre os municípios de Mauá, Suzano e Mogi das Cruzes.

O que fazer em caso de alagamento

Em caso de temporal com risco de alagamento, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo recomenda que a população não tente enfrentar correntezas, uma vez que a força da água pode arrastar pessoas e veículos, mesmo quando o nível parece baixo. O mais seguro é permanecer em um local protegido e, se necessário, pedir ajuda às autoridades.

Outra recomendação é manter-se longe da rede elétrica e não parar debaixo de árvores, pois fios caídos e galhos podem causar acidentes graves durante temporais.