Divulgação O médico José Antônio Yeren Cabrera, acusado de violação sexual

O clínico-geral José Antônio Yeren Cabrera, preso em outubro sob denúncias de violação sexual mediante fraude no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, está impedido de atuar profissionalmente pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) . A decisão foi tomada em 5 de novembro e publicada nesta quinta-feira (12) no Diário Oficial da União (DOU).

Prisão preventiva e denúncias na capital

A Justiça de São Paulo expediu um mandado de prisão preventiva em razão das denúncias atribuídas ao profissional. Detido em 29 de outubro, uma semana antes da deliberação do CFM, o acusado afirmou já ter ciência das acusações e passou por audiência de custódia no dia seguinte (30), segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).

De acordo com a matéria publicada pelo portal Metrópoles, Yeren foi denunciado por violação sexual em ao menos dez boletins de ocorrência. Em sete deles, aparece formalmente apontado como autor do crime; nos outros três, figura como investigado.

Os registros foram feitos em delegacias de três regiões da capital paulista — Leste, Oeste e Sul —, nos bairros do Belém, Morumbi e Parelheiros.

Interdição cautelar em todo o país

A aprovação da interdição cautelar total do exercício da medicina foi assinada em 5 de novembro pelo presidente do CFM, José Hiran da Silva Gallo. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), inicialmente, decidiu pela interdição e foi endossado pelo plenário do Tribunal Superior de Ética Médica no mesmo dia.

O médico chegou a recorrer da suspensão, mas o plenário manteve a penalidade, conforme detalhado na publicação oficial do conselho. Paralelamente, o profissional também teve o registro suspenso pelo Conselho Regional de Medicina do Amazonas (Cremam), estado onde mantém inscrição.

O impedimento, que já consta no sistema público de consulta do CFM, é válido em todo o território nacional.

O que é a violação sexual mediante fraude?

A violação sexual mediante fraude está prevista no artigo 215 do Código Penal. O crime configura ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante ardil ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima.

A pena prevista é de dois a seis anos de reclusão, já que o ato é um crime contra a liberdade sexual.