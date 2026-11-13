Reprodução/ Redes Sociais Vídeo de Wesley Oliveira

Um dia depois de ser ouvido pela Polícia Civil, Wesley Oliveira usou as redes sociais para se defender. O homem gravou e divulgou imagens do apartamento do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e foi indiciado, junto do marido, pelos crimes de difamação e discriminação de pessoa idosa.

No vídeo publicado, o investigado afirmou, na legenda, que não cometeu nenhum crime.

Nas falas divulgadas, Wesley afirmou que ele e o marido compareceram, na última quarta-feira (11), ao 4º Distrito Policial, na Consolação, responsável pelo caso. O homem contou que prestou depoimento e disse ter certeza de que tudo será esclarecido "da melhor forma possível". Ele também afirmou que os dois estão à disposição da polícia, do Ministério Público e da Justiça, além de manifestar respeito pelas instituições.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os dois foram ouvidos e liberados. Na mesma quarta-feira (11), a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do casal e apreendeu dois celulares; os investigados também foram informados de que há uma proibição judicial de divulgar imagens do ex-presidente.

O caso FHC

O influenciador Wesley Oliveira começou a repercutir nas redes após divulgar imagens internas do apartamento onde mora o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, no bairro Higienópolis, centro de São Paulo, além de mostrar o próprio FHC, de 95 anos.

O ex-presidente foi diagnosticado com Alzheimer em estágio avançado e aparece nas gravações em uma condição de saúde delicada.

A principal divergência envolve a autorização para produzir e divulgar o conteúdo. Wesley sustenta que Patrícia Kundrat Brasil, esposa do ex-presidente, sabia das gravações e permitiu a publicação. Ela, por outro lado, afirmou à polícia que autorizou a entrada do influenciador no imóvel, mas não a filmagem nem a divulgação das imagens.

Após tomar conhecimento da publicação, Patrícia registrou uma ocorrência no 23º Distrito Policial (Perdizes). Na denúncia, ela alegou que a exposição do ex-presidente teve como objetivo prejudicar sua imagem e reputação.

Durante uma entrevista ao apresentador Geraldo Luís, publicada no YouTube, Wesley afirmou que conhecia o casal e já havia frequentado o apartamento outras vezes. Segundo ele, a aproximação aconteceu por meio de seu marido, Lessandro Gonçalves, que seria amigo de Patrícia há mais de 30 anos e de Fernando Henrique Cardoso há pelo menos dez anos





O influenciador disse que esteve no imóvel em diferentes ocasiões e que, nas visitas anteriores, não havia feito gravações. Desta vez, segundo sua versão, Patrícia sabia que ele registraria imagens da residência e do ex-presidente; Wesley também declarou que Patrícia teria assistido ao vídeo com ele antes da publicação. Segundo o influenciador, ela sabia que o material seria divulgado, mas não imaginava que a repercussão seria tão grande.

Os três filhos de Fernando Henrique Cardoso — Paulo Henrique, Luciana e Beatriz — também reagiram à divulgação das imagens. A família procurou o Ministério Público de São Paulo e pediu a abertura de investigação criminal para apurar as circunstâncias da gravação e da publicação.

