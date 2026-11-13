Rafael Salvadori/Arquivo Pessoal Incêndio na fábrica da Pyrozzar em Salto (SP)





Um grande incêndio atinge uma indústria de solventes, a Pyrozzar, na cidade de Salto, no interior de São Paulo, desde a manhã desta sexta-feira (13).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, há quatro integrantes da corporação feridos sem gravidade e um em estado grave, com queimaduras nas vias áreas. O bombeiro foi intubado.

Há também quatro vítimas civis com queimaduras de terceiro grau. Com as ocorrências, o Pronto Socorro de Salto informou que não tem mais capacidade para novos atendimentos.

Ainda de acordo com os bombeiros, a fábrica teve várias explosões, o que obrigou a corporação a ampliar a área isolada para proteger as equipes e também para conter a propagação das chamas.

Os bombeiros foram acionados às 10h30 para a ocorrência na Estrada Velha Indaiatuba-Campinas. 50 socorristas foram para a cidade de Salto, que fica a cerca de 100 km da capital paulista.

As chamas intensas geraram uma grande coluna de fumaça que podia ser vista a vários quilômetros de distância. Os bombeiros continuam no local combatendo o fogo.



