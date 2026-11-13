Paulo Pinto/Agência Brasil Chuvas afetam a população de São Paulo

A Defesa Civil emitiu um alerta severo para a ocorrência de chuvas intensas em Diadema, na Região Metropolitana de São Paulo, nesta sexta-feira (13). De acordo com o órgão, as áreas de instabilidade avançam em direção às zonas Sul e Leste da capital paulista e também podem atingir municípios vizinhos, gerando risco de alagamentos e rajadas de vento.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a combinação entre o calor e a alta umidade na atmosfera favorece a formação de temporais na cidade. Imagens do radar meteorológico indicam chuva forte, com potencial para queda de granizo, na Zona Leste.

A instabilidade também avança com intensidade moderada para o Centro e para as zonas Oeste e Norte. Ao longo do dia, o tempo permanece instável, com precipitações que oscilam entre moderadas e fortes, intercaladas por pontos de chuva leve, o que eleva o risco de transbordamentos.

Google Maps Área sob alerta severo de chuvas em SP





Dados do CGE apontam que a capital paulista acumulou 43,0 mm de chuva em novembro até o momento. O volume representa cerca de 32,3% da média histórica esperada para todo o mês, que é de 133,1 mm.

Previsão para o fim de semana

Para o sábado (14), a previsão indica redução na chance de chuva. O dia deve começar com sol entre nuvens, com temperaturas variando entre 18°C e 28°C. A umidade relativa do ar apresenta queda, registrando índices mínimos próximos aos 50%.

O tempo volta a ficar instável no domingo (15). A atuação de um canal de umidade vindo da região Centro-Norte do país deve provocar temporais entre a tarde e o início da noite na capital e na Grande São Paulo.





As pancadas de chuva podem chegar acompanhadas de raios, trovoadas e rajadas de vento superiores a 50 km/h, mantendo o alerta para alagamentos, elevação no nível de rios e córregos e queda de árvores. Os termômetros marcam entre 17°C e 28°C, com umidade mínima em torno de 45%.

Orientações à população

Para reduzir os riscos durante os temporais, os órgãos de emergência recomendam: