Divulgação/United Airlines Falha na comunicação dos centros de controle de tráfego aéreo dos EUA levou à suspensão temporária de decolagens e mobilizou orientações da Anac aos viajantes





















Depois que a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) emitiu um comunicado sobre a suspensão das decolagens no país devido a uma falha na comunicação que atingiu os centros de controle de tráfego aéreo nesta sexta-feira (13), a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) recomendou que os passageiros entrem em contato com as companhias aéreas para verificar a situação dos voos ou possíveis alterações.

"Os casos de atrasos, cancelamentos e interrupção do serviço devem ser comunicados imediatamente pelas empresas, que devem manter o passageiro frequentemente informado quanto à previsão de partida dos voos atrasados", diz a agência em nota ao iG.

A Anac também destacou no comunicado que as companhias aéreas devem oferecer assistência material gratuitamente, de acordo com o tempo de espera no aeroporto, contado a partir do momento em que ocorreu o atraso, o cancelamento ou a interrupção.

"Para atrasos superiores a 4 horas, cancelamentos e interrupção do serviço, a empresa deve oferecer, para escolha pelo passageiro, as opções de: reacomodação em outro voo; reembolso integral; e execução do serviço por outra modalidade de transporte, conforme o caso", alerta o órgão.

A nota prossegue explicando que a reacomodação é gratuita e deve ocorrer — em voo próprio ou de outra empresa aérea — na primeira oportunidade, ou seja, em uma nova viagem cuja data e horário sejam os mais próximos do voo atrasado, cancelado ou interrompido.

De acordo com a agência, se a solução apresentada pela companhia não for conveniente para o viajante, ele pode optar por um outro voo, em data e horário de sua preferência, porém somente na própria empresa aérea e dentro do prazo de validade restante da passagem.

A Anac conclui informando que é possível registrar uma reclamação oficial caso não haja solução por parte das companhias. Para formalizar a queixa na plataforma Anac Passageiro, acesse aqui.