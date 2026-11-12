Reprodução Falha na Linha 8-Diamante, em São Paulo

A Linha 8-Diamante está com parte da circulação interrompida na manhã desta quinta-feira (12) após uma falha no sistema de tração do trajeto. De acordo com a ViaMobilidade, concessionária que opera a linha, o trecho afetado é entre as estações General Miguel Costa e Carapicuíba; os trechos entre as estações Júlio Prestes e Comandante Sampaio e Itapevi e Carapicuíba seguem operando normalmente.

No início do problema, o trem ficou parado por cerca de 40 minutos. De acordo com relatos dos passageiros, algumas pessoas começaram a passar mal por conta do calor, fazendo com que alguns usuários quebrassem janelas para que o ar entrasse.

Usuários então começaram a protestar para que as portas fossem abertas e chegaram a apertar o botão de emergência. Assim que as portas se abriram, os passageiros desceram da composição e caminharam pelos trilhos da linha até a estação mais próxima.

Diversas cenas de pessoas assustadas e revoltadas com a situação foram registradas por passageiros que estavam na composição afetada.

Confira as imagens:





A falha teria se iniciado por volta das 7h da manhã, e a concessionária postou o aviso do problema em suas redes próximo às 7h50, como o texto:

“Informamos que, devido à falha de tração em um trem, a circulação está interrompida no trecho entre as estações General Miguel Costa e Carapicuíba, da Linha 8-Diamante. Agentes de Atendimento e Segurança orientam clientes e equipes de manutenção atuam para a regularização do trecho o mais breve possível.

Os trechos entre as estações Júlio Prestes e Comandante Sampaio e Itapevi e Carapicuíba seguem com operação regular.”

Às 8h48, um novo aviso chegou, informando que a equipe de manutenção já esteve na área afetada e que a normalização deve ser resolvida em até 30 minutos. Em nota, enviada ao iG, a ViaMobilidade afirmou que "a circulação de trens foi retomada e está em processo de regularização".

Ainda em nota, a concessionária disse que os clientes que desembarcaram na via "foram acompanhados por Agentes de Atendimento e Segurança (AAS)". Os ônibus da operação PAESE haviam sido acionados mas, com a retomada da circulação, o pedido foi cancelado.

Ministério Público vai investigar falha

Após a falha, o g1 afirmou que Ministério Público de São Paulo (MPSP) irá investigar os problemas recorrentes das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, ambas administradas pela concessionária Motiva/ViaMobilidade.

De acordo com o promotor Silvio Marques, as falhas contínuas já são investigadas em um inquérito civil, que foi instaurado pela Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital ainda no ano passado.

Além da falha atual, o promotor também afirmou que deve apurar uma possível omissão da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) na fiscalização do contrato de concessão.

Em resposta, fornecida também ao g1, a Artesp afirmou que está em contato com a diretoria de operação da concessionária para resolver o problema, e que fiscaliza os sistemas de transporte concedidos no estado, além de monitorar continuamente os registros de falhas e incidentes.

