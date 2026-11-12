Reprodução/CPTM A plataforma 1 das estações Mauá e Prefeito Celso Daniel-Santo André ficará interditada por oito meses para obras de acessibilidade e modernização da CPTM

As estações Mauá e Prefeito Celso Daniel-Santo André, da Linha 10-Turquesa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), iniciaram nesta quinta-feira (12) as intervenções para obras de modernização. Previstas em um contrato de R$ 97 milhões assinado em abril, as melhorias contemplam acessibilidade, segurança contra incêndio (AVCB) e adequação às normas de conforto e segurança conforme a Norma Regulamentadora 24 (NR-24).

Com o início dos trabalhos, os passageiros devem ficar atentos às alterações no embarque e desembarque.

Durante oito meses, a plataforma 1 das duas unidades permanecerá interditada. Nesse período, quem segue no sentido Palmeiras-Barra Funda deverá utilizar exclusivamente a plataforma 2 na Estação Prefeito Celso Daniel-Santo André e as plataformas 2 e 3 na Estação Mauá.





Cronograma das obras e melhorias

Após a conclusão da plataforma 1, o cronograma prevê a reforma das plataformas 2 e 3 e, na etapa seguinte, das plataformas 4 e 5 em Santo André, além da plataforma 4 em Mauá.

O projeto inclui ainda a recuperação das coberturas, implantação de hidrantes e sistemas de alarme, instalação de nova iluminação, atualização da sinalização visual e modernização dos equipamentos de sonorização.

Outras áreas das duas paradas também passarão por reforma, como os banheiros públicos, que ganharão sanitários acessíveis masculinos e femininos.

Atendimento provisório aos passageiros

De acordo com a companhia, os usuários contarão com estruturas provisórias instaladas em contêineres para manter os serviços funcionando durante as obras. Haverá também reforço no efetivo de colaboradores para orientar o público e auxiliar passageiros com mobilidade reduzida no embarque e desembarque.

As duas estações também receberão sinalização visual reforçada para orientar os passageiros sobre os novos pontos de embarque e os desvios internos.