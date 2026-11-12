Arquivo pessoal Ruas do Higienópolis, Zona Central de São Paulo

O histórico bairro Higienópolis, no centro de São Paulo, já é conhecido por todos os paulistanos como um espaço importante na capital. O bairro, que já foi palco de momentos cruciais na trajetória de evolução da cidade, ganha destaque novamente após o influenciador digital Wesley Oliveira filmar o apartamento do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), de 95 anos, localizado na região.

Higienópolis hoje é conhecido por suas ruas arborizadas e largas, casarões históricos e prédios com apartamentos grandes; comumente, sem sacadas. A arquitetura local chama a atenção por manter os traços da modernização em diferentes épocas, sem ceder totalmente aos padrões arquitetônicos atuais e que já tomam a cidade.

História

Higienópolis começou sua história a partir de um loteamento de terras, em 1893, quando os empresários alemães Martinho Bouchard e Victor Nothmann compraram as terras na intenção de atrair a elite paulistana, que buscava “fugir” dos problemas que afetavam o centro da capital, como fumaça extrema, áreas que alagavam constantemente e a proliferação de doenças, como febre amarela e malária.

Entre 1894 e 1895, os empresários lançaram um empreendimento, chamado de Boulevard Bouchard, que, posteriormente, teve o nome transformado em Higienópolis. O nome atual vêm justamente da palavra "higiene", uma vez que o bairro tinha como objetivo esse afastamento das doenças que rodeavam a capital. Fazendo jus ao nome, o bairro foi um dos primeiros da cidade com esgoto encanado, água e iluminação a gás em quase todas as ruas.

Por conta de fatores como estes, Higienópolis também ficou conhecido por muitos como o primeiro bairro “planejado” da capital, pois foi pensado desde o começo para acomodar uma certa classe com todos os requisitos possíveis.

O perfil do bairro começou a mudar nos anos 1950, se tornando algo mais moderno, por conta das evoluções urbanísticas que a cidade de São Paulo era submetida. Os lotes amplos foram o ponto de partida desse processo e vários prédios começaram a subir na região.

A “verticalização”, que aconteceu entre 1933 e 1964, reuniu obras de diversos arquitetos renomados no país, como Rino Levi, Roberto Cerqueira César e Adolph Franz Heep, homem que também projetou o famoso Edifício Itália.

Influência judaica

Nos anos 1940, diversas famílias de judeus que conseguiram fugir durante a Segunda Guerra Mundial, chegaram a São Paulo em busca de uma nova vida. Grande parte dessas famílias se abrigou no centro da capital, em bairros como o Bom Retiro, onde puderam recomeçar lentamente suas vidas e conseguiram se desenvolver economicamente.

Até mesmo pela proximidade entre os bairros, o comércio e as residências dessas famílias foram encontrando seus espaços dentro do Higienópolis e uma comunidade se formou.

Entre os anos 1960 e 1970, o bairro já ganhava um novo pedaço de história, com sinagogas, escolas de hebraico e padarias kosher sendo cada vez mais vistas nas ruas. Atualmente, pesquisadores estimam que cerca de 25% de toda a comunidade judaica de São Paulo esteja concentrada em Higienópolis.





O que visitar

Além de ser palco da evolução paulistana, o bairro também é conhecido por monumentos históricos e suas faculdades.

Dentro de Higienópolis, está a Universidade Presbiteriana Mackenzie, famosa por seu ensino mas, também, por ter sido palco da primeira partida de basquete do país, no ano de 1896, dentro das quadras poliesportivas das dependências enquanto o espaço ainda era um colégio. Em 1902, o time do Mackenzie participou do jogo de estreia do Campeonato Paulista e venceu o Germânia, atual Pinheiros, por 2 a 1.

A Universidade também é lembrada em mais um momento histórico, situado na Rua Maria Antônia, em 1968, quando alunos da instituição privada se envolveram em um confronto com os alunos de filosofia da Universidade de São Paulo (USP) durante a Ditadura Militar.

A Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), instituição de ensino superior fundada em 1947, também integra os espaços históricos do bairro, uma vez que o Museu de Arte Brasileira, fundado em 1961, completa suas dependências; o espaço é tombado pela prefeitura. A fundação abriga um importante acervo da história e cultura nacional, com cerca de 3,5 mil obras, além de receber diversas exposições pontuais.

Divulgação/ Prefeitura de São Paulo Escultura no Parque Buenos Aires

é uma das estruturas mais emblemáticas de Higienópolis, com, entre ae a, o espaço nasce de uma área desapropriada em 1912 e é tombado peloem 1992. De acordo com a, o projeto do parque foi feito pelo, que tinha como objetivo asobre o Vale do Anhangabaú





Atualmente, o espaço também conta com um acervo cultural, como as conhecidas esculturas do “Veado Atacado” e “Leão Atacado”, vindas da França e esculpidas em bronze, que foram compradas na gestão do prefeito Raymundo Duprat (1911–1914) para enfeitar os jardins.

A Livraria Cultura, famosa entre os paulistanos que apreciam a literatura, e que antes contava com uma “megaloja” na Avenida Paulista, também se mudou para o bairro. Hoje o empreendimento integra um antigo casarão de estilo neocolonial construído na década de 1920 em Higienópolis, em um espaço reformado mas também histórico, que foi tombado em 2013.

Além de espaços históricos, o bairro conta com diversos restaurantes de alta gastronomia e bares dispostos em terrenos agradáveis, que visam justamente o conforto dos visitantes.

