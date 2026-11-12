Ciete Silvério/ Prefeitura de São Paulo Arredores do Parque do Ibirapuera

A cidade de São Paulo amanheceu com sol presente e temperaturas amenas, que se elevam rapidamente. De acordo com dados da rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a temperatura mínima registrada na cidade foi de 17ºC, durante a madrugada.

Com o passar das horas, o sol se faz cada vez mais presente, auxiliando na elevação das temperaturas que, segundo o Climatempo, podem chegar a até 28°C; já a Defesa Civil estipula que a máxima chegue aos 25°C.

A partir do meio da tarde, a combinação de calor com a entrada da brisa marítima no estado, forma áreas de instabilidade que podem gerar precipitações de moderada a forte intensidade na capital. De acordo com a Defesa Civil do estado, as instabilidades ganham força por conta da atuação de um cavado meteorológico.

As chuvas devem vir acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento; há potencial para alagamentos. As precipitações perdem força à noite.

Na região Sul e parte da Leste, as chuvas isoladas já devem se fazer presentes durante a manhã, e ganham intensidade pela tarde, se espalhando pelo restante do estado e aumentando as condições para chuva forte e temporais. Na região Centro-Norte do estado, há risco de queda de granizo em pontos isolados.





Parte do estado se encontra em situação de alerta, com a possibilidade de acumulados um pouco mais elevados e risco de transtornos relacionados aos temporais.

Final de semana

A sexta-feira (13) deve apresentar muitas nuvens e poucas aberturas de sol, dificultando um pouco a elevação das temperaturas; ainda assim, o Climatempo estima uma máxima de 28°C. À tarde, há previsão de chuva com até moderada intensidade, mas curta duração e eventuais garoas no período da noite.

O sábado (14) e o domingo (15) terão quase o mesmo cenário: sol com muitas nuvens, elevação gradual das temperaturas e chuvas no final da tarde e à noite. No sábado (14), a máxima prevista é de 27°C, já no domingo (15), as temperaturas devem subir um pouco e a máxima pode chegar a 29°C.

Confira o clima da semana de acordo com o Climatempo:

- Quinta-feira (12): Mínima de 17°C, máxima de 28°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

- Sexta-feira (13): Mínima de 17°C, máxima de 28°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Sábado (14): Mínima de 17°C, máxima de 27°C.Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Domingo(15): Mínima de 16°C, máxima de 29°C.Sol o dia todo, com muitas nuvens de manhã. À noite, pancadas de chuva

- Segunda-feira (16): Mínima de 19°C, máxima de 28°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens