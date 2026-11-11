Reprodução Entregador reage a assalto em São Paulo

Um entregador de aplicativo reagiu a uma tentativa de assalto na Rua Cirene de Oliveira Laet, no bairro Jaçanã, Zona Norte de São Paulo. O caso aconteceu logo após a vítima deixar uma entrega na casa de uma cliente na noite da última sexta-feira (6).

As imagens foram registradas por uma câmera de segurança instalada no local, e mostram o momento em que a vítima foi abordada por dois homens. Na filmagem, é possível ver a dupla se aproximando e, logo em seguida, um dos suspeitos sobe na moto do entregador.

Em um momento de desespero, o homem arranca a chave do veículo da mão dos criminosos, assustando os assaltantes, que fugiram correndo.

Confira as imagens:





Em um relato, a vítima constatou que os suspeitos se aproximaram pedindo as horas, mas logo anunciaram o assalto e afirmaram que estavam armados.

O homem rapidamente guardou o telefone que estava no painel da moto quando percebeu o assalto e, durante a fuga, um dos suspeitos perdeu o chinelo. Nas imagens é possível ver a vítima arremessando o chinelo após escapar da empreitada.

Nas redes sociais, moradores locais e portais de comunicação da Zona Norte compartilharam o vídeo em uma forma de alertar os moradores com a insegurança da região.





Recomendações da polícia

Por mais que a ação do entregador tenha funcionado, órgãos de segurança, como a Polícia Militar e a Civil, recomendam que a vítima, em casos de assalto, nunca reaja. A recomendação visa prezar pela vida da vítima e reduzir casos de violência, uma vez que qualquer tentativa de desarmar ou confrontar o criminoso aumenta drasticamente o risco de um eventual disparo de arma de fogo.

Ainda em situações como esta, órgãos de segurança recomendam que a vítima espere o autor do crime se afastar completamente antes de tentar buscar ajuda ou se movimentar para não gerar um novo confronto. Assim que possível, a pessoa deve ligar imediatamente para o 190 e detalhar ao máximo a situação, possíveis rotas de fuga e características do suspeito.



Em todos os casos, a polícia recomenda também que um boletim de ocorrência seja preenchido presencialmente em uma delegacia.