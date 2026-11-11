Divulgação/ Prefeitura de São Paulo Ação da Virada Esportiva, em São Paulo

O coronel Ricardo Mello Araújo (PL), vice-prefeito de São Paulo, enviou ao Ministério Público estadual uma queixa que solicita a investigação de possíveis irregularidades na execução da Virada Esportiva 2026, evento da própria Prefeitura de São Paulo. O documento foi enviado na última terça-feira (10) e diz respeito às parcerias que foram contratadas para a realização das comemorações.

De acordo com o vice-prefeito, os contratos foram firmados pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME) com organizações da sociedade civil e somam R$ 21,2 milhões em recursos públicos.

Através de publicações em suas redes sociais, Mello Araújo classificou o caso como "denúncia gravíssima" e disse que também levaria o material à Controladoria-Geral e ao prefeito Ricardo Nunes (MDB). O documento resulta de uma verificação preliminar feita pelo gabinete do vice.

O vice pede a abertura do procedimento cabível e a avaliação de medidas cautelares para garantir o ressarcimento dos cofres públicos, inclusive indisponibilidade de bens. Pede ainda que a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer entregue os processos administrativos, os extratos das contas das parcerias e os comprovantes de despesas.

A análise cita ainda coincidências cadastrais, propostas possivelmente elaboradas em conjunto, fornecedores repetidos e dúvidas sobre cotações.

O que foi denunciado

De acordo com a representação enviada ao ministério, no primeiro dia do evento, em 19 de setembro, um servidor do gabinete visitou seis locais onde a programação oficial previa atividades e, nenhum dos espaços contava com uma estrutura montada, equipamentos, equipe, sinalização ou público ligados à Virada.

Estavam na lista uma apresentação de balé infantil, carrinho de rolimã, uma aula de alongamento e respiração, uma atividade recreativa aberta, um torneio de malha e um desafio de obstáculos; as visitas seguiram os horários divulgados pela Prefeitura.

O gabinete também foi a endereços de 15 das 22 entidades contempladas, entre 6 de outubro e 4 de novembro. Em 12 dos casos, as sedes não foram localizadas.

Essas 12 organizações receberam ou tinham previsão de receber R$ 15,78 milhões, cerca de 74% dos R$ 21,28 milhões empenhados. Cinco das sete empresas que receberiam as maiores porções do valor reservado às parcerias estavam entre as 12 investigadas.

Nos lugares visitados, o documento relata ter encontrado casas de família, espaços de coworking, imóveis fechados ou para alugar, uma oficina de funilaria, um centro espírita, um templo budista e um ginásio municipal de outra cidade onde as empresas deveriam estar sediadas.

De acordo com a denúncia, um instituto foi contratado por R$ 5,39 milhões e recebeu outros R$ 1,66 milhão em um segundo termo de fomento. No dia 6 de outubro, durante as diligências, foi constatado que o endereço declarado pela empresa, em Perdizes, na Zona Oeste da capital, era, na verdade, uma residência familiar.

Segundo a pasta, outra empresa recebeu R$ 1,67 milhão para realizar atividades, mas, durante as vistorias, foi constatado que o seu endereço correspondia a um ginásio da Prefeitura de São Caetano do Sul. Segundo o documento, o presidente admitiu que a entidade não tinha a estrutura exigida.

O gabinete do vice-prefeito também questionou o valor da parceria, uma vez que o cálculo para o aluguel de 20 caiaques e 10 pranchas de stand-up paddle do orçamento custaria cerca de R$ 72 mil.

Resposta de Nunes

À GloboNews, Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, disse ter perguntado à secretária de Esportes e Lazer, Érika Coimbra, se o vice havia pedido esclarecimentos, e ela teria dito que não. "É importante fiscalizar, mas seria melhor checar", afirmou.

De acordo com o prefeito, o vice não conferiu, prévia e internamente, nenhuma informação com órgão municipais antes de fazer as publicações nas redes.

Segundo o prefeito, parte das atividades questionadas pelo vice têm fotos e vídeos publicados em redes sociais, e, se houver irregularidade, medidas serão tomadas.

