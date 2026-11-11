Divulgação/Deic Suspeito foi preso nesta quarta (11) por integrar um grupo que aplicava golpes em lojas que vendem carros de luxo

Uma operação da Polícia Civil na capital paulista, realizada nesta quarta-feira (11), mirou um grupo criminoso especializado em golpes contra concessionárias de veículos de luxo. Em apenas uma das lojas afetadas, o prejuízo causado pelos golpistas chegou a R$ 1,6 milhão. Um dos suspeitos de integrar a quadrilha já foi preso.

Os bens avaliados em R$ 11,2 milhões que estavam em posse dos investigados já foram bloqueados pela Justiça.

Como funcionavam os golpes?



As investigações foram iniciadas em 2025 pela 3ª DIG (Delegacia de Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas). O plano dos criminosos consistia em comprar os veículos pela internet utilizando l inks de pagamento e cartões bancários de terceiros.

Logo após a entrega dos veículos, os verdadeiros titulares dos cartões contestavam as compras e diziam desconhecer as transações, o que levava os bancos a estornarem os valores.



Como os investigados revendiam os veículos rapidamente, as concessionárias ficavam sem conseguir recuperar os automóveis.

Em uma das lojas prejudicadas, localizada na Zona Sul de São Paulo, a quadrilha adquiriu quatro carros e quatro motos da marca BMW, gerando um prejuízo de R$ 1,6 milhão.







Polícia Civil cumpre mandados de prisões em mais dois estados



A Operação Estorno, conduzida pelo Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), identificou os três principais articuladores do esquema, que já tiveram os mandados de prisão expedidos pela Justiça. Outros quatro indivíduos também são investigados por participação na organização criminosa.

Além disso, a Polícia Civil cumpre sete mandados de busca e apreensão em Minas Gerais e no Distrito Federal.

"A investigação permitiu identificar como o grupo atuava, desde a obtenção fraudulenta dos veículos até a revenda dos bens. Com a operação, buscamos interromper essa estrutura e impedir que os envolvidos continuem causando prejuízos a empresas e outras vítimas", afirmou Fernando David, delegado encarregado da operação.