Divulgação/Polícia Federal Polícia Federal apreendeu munições e armas de fogo em Santa Isabel (SP)

Agentes da Polícia Federal (PF) cumpriram três mandados de busca e apreensão contra suspeitos de obter irregularmente o Certificado de Registro (CR) de Caçadores, Atiradores Desportivos e Colecionadores (CACs), além de atuarem no comércio ilícito de armas de fogo, acessórios e munições. A ação, que faz parte da Operação Guardiões de Fogo, ocorreu entre terça (10) e quarta-feira (11) na capital e na região metropolitana de São Paulo.

Na capital paulista, os investigadores descobriram que um dos dois suspeitos utilizou documentos falsos para burlar as exigências legais, obter o registro de CAC para adquirir armas de fogo.





Apreensão de fuzil e munições em Santa Isabel

Outro mandado de busca e apreensão foi cumprido no município de Santa Isabel (SP).

No local, a Polícia Federal apreendeu sete armas de fogo — sendo quatro pistolas, uma garrucha, uma espingarda e um fuzil —, além de 1.962 munições de diversos calibres e um conjunto completo de equipamentos para recarga.