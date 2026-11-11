Reprodução/ Prefeitura de São Paulo Templo de Salomão, em São Paulo

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) acionou a Justiça para cobrar da Igreja Universal do Reino de Deus e da Prefeitura de São Paulo o cumprimento de um acordo firmado em 2018. O contrato inicial previa a construção de moradias populares como compensação pelo impacto urbano causado com a construção do Templo de Salomão.

O Templo de Salomão, sede da igreja liderada pelo bispo Edir Macedo, foi erguido entre 2010 e 2014 no Brás, região central da capital paulista; a obra custou cerca de R$ 1,3 bilhão, em valores corrigidos pela inflação. O terreno utilizado para o “megatemplo” fica em uma Zona Especial de Interesse Social (Zeis), área reservada prioritariamente para o desenvolvimento de empreendimentos de habitação popular, e a construção foi alvo de inquérito civil do MP por falta de alvará.

Como solução, a Igreja Universal assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Pelo documento, a igreja se comprometeu em ceder um terreno de mais de 17 mil metros quadrados, onde deveriam ser construídas cerca de 1.200 unidades de Habitação de Interesse Social (HIS). A responsabilidade de construir as moradias ficou com a Cohab-SP (Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo), empresa estatal vinculada à Prefeitura de São Paulo e à Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB).

Terreno murado

A prefeitura sustenta que o TAC foi cumprido integralmente, com a ratificação do aceite da área em 2024, mas, em junho deste ano, uma reportagem do portal UOL mostrou que o terreno continuava cercado por muros e sem sinal de obras.

Na ocasião, a gestão municipal afirmou que a implantação das unidades seria a etapa seguinte e depende da definição do modelo de atendimento e de procedimentos técnicos, administrativos e orçamentários, que deveriam ser concluídos "em breve". O portal também revelou que documentos de cartório ligavam parte do terreno a uma ordem de indisponibilidade de bens.

O órgão que faz análises técnicas oficiais para o MP, o Centro de Apoio à Execução (Caex), concluiu que há "obrigações essenciais não cumpridas ou não comprovadas". Na ação de 20 de outubro de 2026, a P romotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo afirma que não há prova de que todos os registros de transferência à Cohab-SP foram concluídos.

De acordo com o texto divulgado, também faltam certificação de que penhoras e indisponibilidades não atingem a área, termo de entrega ou vistoria recente da Cohab e comprovação do estágio da obra.

Prazo e multa

A promotoria deu 30 dias para que a Cohab, a igreja e a prefeitura resolvam as pendências, sob multa de R$ 10 mil por dia para cada uma em caso de descumprimento.

À Universal cabe ainda regularizar uma área de cerca de 585 metros quadrados e apresentar documentos sobre atividades potencialmente poluidoras à Cetesb e sobre investigação ambiental ao Grupo Técnico de Áreas Contaminadas (GTAC).

O iG entrou em contato com a Igreja Universal mas ainda não obteve resposta.

