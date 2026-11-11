Divulgação/Governo de SP Tarcísio de Freitas na inauguração do pronto-socorro do Dante Pazzanese

A inauguração de duas novas estações da Linha 6-Laranja — Brasilândia e Itaberaba-Hospital Vila Penteado —, localizadas na Zona Norte de São Paulo e previstas para dezembro, e a entrega da obra do trecho do Rodoanel Norte foram adiadas para 2027. O anúncio foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) durante a inauguração do novo pronto-socorro do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, na Vila Mariana, Zona Sul da capital, nesta terça-feira (10).

Inicialmente prevista para outubro e depois remanejada para dezembro, a entrega das duas estações de metrô da Linha 6-Laranja acabou não cumprindo os prazos estipulados, e o governador admitiu que a liberação para a população ocorrerá apenas no próximo ano.

“É uma coisa, a gente tinha uma previsão, eu fui falando, no final do ano a gente deve entregar, não deu para entregar no final do ano, provavelmente em janeiro a gente entrega as duas estações”, explicou Tarcísio.





A Linha 6-Laranja foi inaugurada parcialmente em julho, contando com seis estações no trecho entre Perdizes e João Paulo I. Atualmente, esse trecho opera em formato assistido, das 10h às 15h, de segunda a sexta-feira (exceto feriados). Enquanto isso, as obras avançam para a conclusão da primeira fase da linha.

Trecho do Rodoanel Norte previsto para 2027

Outra obra que sofreu adiamento da entrega, com nova previsão para abril do próximo ano, é o Rodoanel Norte. O terceiro trecho da via, que compreende 20 quilômetros e tinha entrega prevista para dezembro, interliga a região de Perus, na Zona Noroeste da capital, à Rodovia Fernão Dias, na Grande São Paulo.

Também de acordo com o governador, os serviços de terraplanagem e pavimentação foram comprometidos pelas intensas chuvas na região, motivando o adiamento. Tarcísio ressaltou, porém, que o novo prazo continua dentro do cronograma contratual.

“O que saiu do controle realmente, uma chuva além do esperado, choveu bastante. Isso atrasa, obviamente, a obra. Não a ponto de prejudicar o cronograma, a gente não consegue antecipar, mas vai cumprir o cronograma do contrato”, justificou.

O trecho anterior do Rodoanel Norte, que conecta as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias, havia sido entregue em dezembro do ano passado com seis meses de antecedência.

O governador pretendia repetir a antecipação no trecho atual, mas as condições climáticas adversas impediram o avanço acelerado dos trabalhos.

Inauguração na saúde

O novo pronto-socorro reformado do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, entregue durante o evento desta terça, dispõe de 38 leitos, dos quais 20 são de UTI.

A cerimônia contou com a presença do secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, e do secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco, que representou o prefeito Ricardo Nunes.