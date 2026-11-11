Divulgação/ Governo de São Paulo Polícia Penal do Estado de São Paulo

O Ministério Público de São Paulo afirmou que um esquema de serviços ilegais funcionava dentro do Centro de Detenção Provisória (CDP) II de Guarulhos, na Grande São Paulo. Na última terça-feira (10), seis pessoas foram presas em nova fase das investigações.

As acusações constam nas alegações finais enviadas à Justiça pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). De acordo com o documento, a unidade abrigava um "grupo estável e permanente" de policiais penais, detentos, parentes de presos e outras pessoas que exploravam o serviço público em benefício próprio.

Na manifestação enviada à Justiça, a Polícia Federal estimou que cerca de R$ 1,6 milhão foram obtidos pelo esquema. No total, a operação cumpre 16 mandados de prisão e 21 de busca e apreensão em sete cidades do estado.

Segundo o MP, os envolvidos tratavam a atividade como uma empresa, com as mensagens analisadas, contendo termos como "firma", "clientes", "demanda", "débito" e "caderninho de cobrança". Os promotores dizem que o esquema se apoiava em três frentes, todas pagas.

Como funcionavam os serviços

A primeira frente era o chamado "Sedex", onde encomendas enviadas por familiares chegavam aos presos sem fiscalização, ao custo de R$ 200 por remessa, valor dividido entre os servidores. Em uma conversa citada pela Promotoria, Vinícius Freitas Silva, o policial penal apontado como figura central descreveu a divisão: “te mando 100, pego 100”

A segunda frente tratava da entrada de drogas e celulares, com policiais que serviam de "ponte" para levar o material sem revista. Já a terceira cuidava do dinheiro, deixado em espécie em uma barraca em frente ao presídio ou transferido para contas de terceiros. Em outra mensagem analisada, o mesmo policial teria orientado a procurar uma "laranja" para assumir os pagamentos.

Segundo a análise do MP, os preços variavam conforme o item. As mensagens encontradas durante as diligências citavam valores de R$ 10 mil a R$ 25 mil por aparelhos celulares, e uma interlocutora relata que um policial teria pedido R$ 20 mil por um aparelho e R$ 35 mil por dois. Bebidas também entravam pelo "Sedex", com valores que dependiam do tipo; em outra conversa analisada, Vinicius pediu cerca de R$ 500 para a entrada de uma vodka.

Em relação às drogas, o documento fala em cobrança de R$ 100 a R$ 200 por grama de cocaína. Em um diálogo, o suspeito detalha uma entrada de 50 gramas de maconha e 14 de cocaína, com pagamento total de R$ 6 mil; nas mensagens, o policial investigado se refere às drogas como “mato” e “branco”.

Como a investigação começou

A investigação ganhou força após a Operação Custos Proditor, realizada em março de 2026, quando foram apreendidos dois celulares atribuídos a Vinícius. A análise do material revelou conversas, áudios, comprovantes e anotações sobre clientes e pagamentos.

Foi com base nesses dados, obtidos e em um período de cerca de oito meses de atuação, que a Polícia Federal conseguiu estimar o ganho do grupo em R$ 1,6 milhão. O MP aceitou o valor para a fase cautelar e a promotoria pediu o bloqueio de bens de 21 pessoas físicas e oito empresas, alegando risco de que o patrimônio fosse escondido.

O que dizem os acusados

Vinícius negou à Justiça ter enviado mensagens sobre a entrada de objetos ou drogas, recebido vantagens indevidas ou conhecer qualquer esquema, de acordo com o memorial do Ministério Público na ação penal.

Um dos detentos acusados afirmou que o celular achado em sua cela pertencia a outro preso e negou contato com o policial.

Até o momento, a equipe de reportagem do iG não conseguiu localizar a defesa de nenhum dos acusados.

