Polícia Penal do Estado de São Paulo
Divulgação/ Governo de São Paulo
Polícia Penal do Estado de São Paulo

Ministério Público de São Paulo afirmou que um esquema de serviços ilegais funcionava dentro do Centro de Detenção Provisória (CDP) II de Guarulhos, na Grande São Paulo. Na última terça-feira (10), seis pessoas foram presas em nova fase das investigações.

As acusações constam nas alegações finais enviadas à Justiça pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). De acordo com o documento, a unidade abrigava um "grupo estável e permanente" de policiais penais, detentos, parentes de presos e outras pessoas que exploravam o serviço público em benefício próprio.

Na manifestação enviada à Justiça, a Polícia Federal estimou que cerca de R$ 1,6 milhão foram obtidos pelo esquema. No total, a operação cumpre  16 mandados de prisão e 21 de busca e apreensão em sete cidades do estado.

Segundo o MP, os envolvidos tratavam a atividade como uma empresa, com as mensagens analisadas, contendo termos como "firma", "clientes", "demanda", "débito" e "caderninho de cobrança". Os promotores dizem que o esquema se apoiava em três frentes, todas pagas.

Como funcionavam os serviços

A primeira frente era o chamado "Sedex", onde encomendas enviadas por familiares chegavam aos presos sem fiscalização, ao custo de R$ 200 por remessa, valor dividido entre os servidores. Em uma conversa citada pela Promotoria, Vinícius Freitas Silva, o policial penal apontado como figura central descreveu a divisão: “te mando 100, pego 100”

A segunda frente tratava da entrada de drogas e celulares, com policiais que serviam de "ponte" para levar o material sem revista. Já a terceira cuidava do dinheiro, deixado em espécie em uma barraca em frente ao presídio ou transferido para contas de terceiros. Em outra mensagem analisada, o mesmo policial teria orientado a procurar uma "laranja" para assumir os pagamentos.

Segundo a análise do MP, os preços variavam conforme o item. As mensagens encontradas durante as diligências citavam valores de R$ 10 mil a R$ 25 mil por aparelhos celulares, e uma interlocutora relata que um policial teria pedido R$ 20 mil por um aparelho e R$ 35 mil por dois. Bebidas também entravam pelo "Sedex", com valores que dependiam do tipo; em outra conversa analisada, Vinicius pediu cerca de R$ 500 para a entrada de uma vodka.

Em relação às drogas, o documento fala em cobrança de R$ 100 a R$ 200 por grama de cocaína. Em um diálogo, o suspeito detalha uma entrada de 50 gramas de maconha e 14 de cocaína, com pagamento total de R$ 6 mil; nas mensagens, o policial investigado se refere às drogas como “mato” e “branco”.

Como a investigação começou

A investigação ganhou força após a Operação Custos Proditor, realizada em março de 2026, quando foram apreendidos dois celulares atribuídos a Vinícius. A análise do material revelou conversas, áudios, comprovantes e anotações sobre clientes e pagamentos.

Foi com base nesses dados, obtidos e em um período de cerca de oito meses de atuação, que a Polícia Federal conseguiu estimar o ganho do grupo em R$ 1,6 milhão. O MP aceitou o valor para a fase cautelar e a promotoria pediu o bloqueio de bens de 21 pessoas físicas e oito empresas, alegando risco de que o patrimônio fosse escondido.

O que dizem os acusados

Vinícius negou à Justiça ter enviado mensagens sobre a entrada de objetos ou drogas, recebido vantagens indevidas ou conhecer qualquer esquema, de acordo com o memorial do Ministério Público na ação penal.

Um dos detentos acusados afirmou que o celular achado em sua cela pertencia a outro preso e negou contato com o policial.

Até o momento, a equipe de reportagem do iG não conseguiu localizar a defesa de nenhum dos acusados.

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