Divulgação/Inmet Áreas em destaque indicam as regiões do estado de São Paulo e 13 estados com maior previsão de temporais, rajadas de vento e possibilidade de granizo entre quinta (12) e sexta-feira (13).

Chuvas fortes e rajadas de vento voltam a atingir todo o estado de São Paulo a partir desta quarta-feira (11). Segundo a Climatempo, os temporais ganham ainda mais força a partir de quinta-feira (12).

No interior paulista, a chuva avança com intensidade. As regiões norte e noroeste têm previsão de tempestades, descargas elétricas, rajadas de vento entre 60 e 80 km/h e possibilidade de granizo em áreas isoladas.

A quinta-feira (12) será o dia de maior risco em várias regiões do estado — principalmente na metade norte e no Vale do Ribeira —, com pancadas de moderada a forte intensidade.

Na capital paulista, a chuva vem com mais força entre a tarde e a noite de quinta, acompanhada de trovoadas, alta nebulosidade e máxima de 27°C. Na Grande São Paulo, o tempo instável continua na sexta-feira (13).

O tempo úmido continuará mantendo o tempo chuvoso em toda a faixa leste paulista, incluindo o litoral, o Vale do Paraíba e a capital.





Inmet faz alerta para SP e mais 12 estados

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de perigo potencial (alerta amarelo) válido para a quinta-feira em 13 estados e no Distrito Federal.

Além da Grande São Paulo e do Rio de Janeiro, o alerta abrange áreas de Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Pará, Tocantins e Amazonas.

O órgão prevê acumulados de chuva entre 20 e 30 mm/h (ou até 50 mm/dia), ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de granizo. Embora o risco seja baixo para queda de árvores, alagamentos, danos a plantações ou interrupção de energia elétrica, o Inmet adverte a população para evitar acidentes durante os períodos de chuvas e ventania. Confira: