Divulgação Agência Brasil/Paulo Pinto/Agência Brasil Frio no Centro-Sul é causado por corredor polar

A sensação de frio segue predominante na cidade de São Paulo nesta terça-feira (10), com a mínima prevista de 12°C. No começo da manhã, os termômetros localizados nas estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, registraram uma média de 13°C em toda a capital.

O dia segue com muitas nuvens e pouca aparição do sol, o que dificulta a elevação das temperaturas com o passar das horas, assim, a máxima prevista é de somente 21°C.

Assim como ontem (09), esta terça-feira (10) mantém um tempo estável, sem previsão de chuva e com pouca variação nas temperaturas ao longo do dia. De acordo com a Defesa Civil, as faixas Central, Norte e Leste paulista- com exceção da capital- ainda podem apresentar precipitações de fraca intensidade, mas não há risco de chuva forte ou temporais. Ainda são esperadas rajadas de vento entre 40 e 50 km/h em todo o estado.

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC), decretou estado de atenção para as baixas temperaturas em toda a capital paulista desde às 7h30 do último domingo (08), após monitoramento do CGE.

Em dias de frio, a Defesa Civil do Estado recomenda que a população mantenha-se bem agasalhada e evite a exposição prolongada às baixas temperaturas. Também é importante beber água regularmente para manter-se hidratado. A orientação é redobrar os cuidados com crianças e idosos, por serem mais vulneráveis aos efeitos do frio; os animais domésticos também devem ser protegidos, permanecendo abrigados durante as noites mais frias.

Até o momento, o mês de novembro registrou 33,1 mm de chuva, o que equivale a aproximadamente 24,9% dos 133,1 mm esperados, de acordo com o banco de dados meteorológicos do CGE.

A partir de quarta-feira (11), as temperaturas começam a subir novamente e a máxima prevista é de 26°C, por mais que a mínima prevista seja de 15°C.

Confira o clima da semana de acordo com o Climatempo:

- Terça-feira (10): Mínima de 12°C, máxima de 21°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens

- Quarta-feira (11): Mínima de 15°C, máxima de 26°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Quinta-feira (12): Mínima de 16°C, máxima de 25°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

- Sexta-feira (13): Mínima de 17°C, máxima de 26°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

- Sábado (13): Mínima de 18°C, máxima de 27°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens

