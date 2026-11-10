Reprodução/Câmara de São Paulo O ex-vereador de São Paulo, Milton Leite (União), que foi preso em setembro

O ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite (União), foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) por organização criminosa. Preso desde setembro, o ex-vereador é apontado pelos promotores como o verdadeiro proprietário da empresa de ônibus Transwolff, que ele utilizava para lavar dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC).

A investigação aponta que o ex-parlamentar usou a força do mandato no setor de transportes para firmar alianças diretas com a facção.

“O denunciado MILTON LEITE DA SILVA, ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, valendo-se de sua influência política e da sua posição de verdadeiro proprietário da empresa Transwolff Transportes e Turismo Ltda., utilizada pelo Primeiro Comando da Capital – PCC, promoveu os interesses da facção no âmbito da prestação de serviço do transporte público no município de São Paulo”, diz um trecho da denúncia.





A acusação sustentou ainda que o ex-parlamentar pressionava a SPTrans para conseguir decisões favoráveis às empresas ligadas ao seu grupo.

Entre as provas apresentadas, está um contrato de locação de R$ 850 mil mensais entre a Transwolff e a Construtora Neumax, ligada ao político. O documento, assinado na gestão de Levi dos Santos Oliveira na SPTrans, foi apreendido no escritório de Cícero de Oliveira (o Té), sócio formal da empresa de ônibus.

Influência direta e controle das operações

A denúncia revela que o ex-parlamentar mantinha controle total sobre o dia a dia do negócio. Mensagens extraídas do celular de outro sócio formal da Transwolff, Luiz Carlos Efigênio Pacheco, o Pandora, mostram que Leite era tratado como "Presidente" e exercia forte autoridade sobre os executivos.

“Já em março de 2024, ao comentar dificuldades em uma linha da Transwolff, afirmou ter tomado ‘o maior puxão de orelha’ de MILTON”, destaca a denúncia.

O alcance dessa interferência ficava claro nas vistorias presenciais: segundo relatos de Pandora, o próprio Leite ia à garagem da empresa para checar veículos com eixos danificados e inspecionar a chegada de novos ônibus elétricos.

Desdobramentos da Operação Fim da Linha

Deflagrada em abril de 2024, a Operação Fim da Linha revelou a ligação dos dirigentes formais da Transwolff — entre eles Pandora e Té — com a facção criminosa.

Responsável pelo transporte de passageiros nas zonas Sul e Sudoeste da capital paulista, a concessionária segue sob intervenção da Prefeitura de São Paulo.