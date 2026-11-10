Divulgação/ Ibama Crânio de jaguatirica apreendido em São Paulo

Uma fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) impediu que um crânio de jaguatirica (Leopardus pardalis) saísse do país. A peça foi encontrada na última segunda-feira (9), em uma encomenda no Centro de Tratamento Internacional dos Correios (Ceint), na cidade de São Paulo, e tinha como destino a Austrália.

A ossada foi detectada durante inspeção de rotina com um aparelho de raio-x, que permite visualizar o interior das embalagens sem precisar violar o pacote. Ao examinar a encomenda, os fiscais constataram que, junto ao crânio, havia diversas roupas usadas.

De acordo com nota divulgada pelo Ibama, a presença das roupas é uma estratégia comumente usada, e mostra que os responsáveis tentaram disfarçar o odor que a ossada poderia exalar, o que dificultaria a identificação do material durante a fiscalização na alfândega.

Outro detalhe que chamou a atenção da equipe foi o fato de que a encomenda não trazia o número de CPF do remetente e apresentava apenas um endereço em Fortaleza, no Ceará. Para o Ibama, a ausência de dados do remetente indica uma tentativa clara de esconder a identidade do autor do crime ambiental.





Até o momento, o instituto não informou quem enviou o pacote nem se há suspeitos identificados. O crânio permanece sob custódia do Ibama em São Paulo.

Espécie tem proteção máxima

A jaguatirica é protegida por acordos internacionais. Ela integra o Apêndice I da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e Flora Selvagens em Perigo de Extinção (Cites), que reúne as espécies com o mais alto grau de proteção. Nessa categoria, é proibido o comércio internacional tanto do animal vivo quanto de qualquer uma de suas partes, como ossos, peles e crânios.

No Brasil, a espécie está classificada como "Menos Preocupante" na Lista Oficial de Espécies Ameaçadas do Ministério do Meio Ambiente (MMA); então, em um panorama nacional, não há risco imediato de desaparecimento das jaguatiricas.

Por mais que o risco nacional não exista, em algumas listas estaduais, a espécie aparece como ameaçada de extinção, integrando as categorias "Vulnerável" ou "Em Perigo", por conta do avanço do desmatamento e da perda de habitat.

