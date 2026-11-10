Reprodução Homem é morto após ataque na Avenida Nove de Julho, em São Paulo

Um homem de 42 anos morreu e uma mulher de 41 ficou ferida depois de serem atacados com golpes de faca na calçada de uma casa de shows, na Avenida 9 de Julho, no bairro Bela Vista, centro de São Paulo. O caso aconteceu próximo ao número 1.380, durante a madrugada de segunda-feira (9). A polícia trabalha com a hipótese de que o autor seja o ex-namorado da mulher.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Polícia Militar foi acionada por volta das 5h para atender a uma ocorrência de agressão em frente ao estabelecimento. Quando os agentes chegaram, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já tentava reanimar um homem caído no chão. Minutos depois, os socorristas confirmaram o óbito.





De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher, que também ficou ferida, havia sido levada à Santa Casa antes da chegada dos policiais. Até a última atualização, não havia informações detalhadas sobre o estado de saúde dela.

O documento registra que as duas vítimas foram atingidas por golpes de arma branca, como uma faca. A principal linha de apuração é a de que o casal tenha sido surpreendido pelo ex-namorado da mulher.

Local contava com câmeras

As vítimas estavam dentro da casa noturna momentos antes da agressão. De acordo com os policiais, o local conta com um amplo sistema de câmeras de segurança, e os investigadores esperam que as gravações ajudem a esclarecer as circunstâncias do ataque.

Na noite de domingo (8), a casa havia sediado um festival de forró, que começou no início da noite e avançou pela madrugada.

A equipe de perícia chegou ao local pouco antes das 10h. Os peritos fotografaram a cena e recolheram impressões digitais, inclusive em garrafas que estavam no local. Agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também estiveram no endereço durante a manhã.

O caso foi registrado na Delegacia do Jardins, mas a investigação ficará com o DHPP, unidade especializada em crimes contra a vida. Os depoimentos de testemunhas e a análise das imagens das câmeras devem orientar os próximos passos para esclarecer as circunstâncias da morte de Leandro e confirmar a participação do suspeito.

