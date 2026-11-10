Divulgação Carro pega fogo na Via Dutra, em São Paulo

Um carro foi parcialmente destruído por um incêndio na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no município de São José dos Campos, em São Paulo, na tarde da última segunda-feira (09). O fogo atingiu um SUV da marca Volvo no quilômetro 145, no sentido norte, perto do acesso ao bairro Vista Verde. O motorista saiu a tempo e não se feriu.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que analisou os vestígios deixados no local, o condutor trafegava pela faixa de desaceleração quando percebeu uma fumaça branca saindo do capô. Ele parou o carro na faixa e desceu imediatamente, se abrigando no canteiro lateral da pista.

Pouco depois, o fogo tomou toda a parte frontal do automóvel. Apesar dos danos materiais, o motorista não teve ferimentos, mas foi levado ao Hospital Regional por precaução.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou o veículo parcialmente tomado pelo fogo. A equipe fez o combate às chamas e, em seguida, o rescaldo, procedimento que evita novos focos, para garantir a segurança daqueles que passam pelo trecho afetado.

A PRF registrou a ocorrência por volta das 14h10.

Trânsito e remoção do veículo

Depois do trabalho dos bombeiros, a PRF e a concessionária CCR Motiva RioSP, responsável pela Dutra, ficaram encarregadas de retirar o carro e liberar a pista. De acordo com a PRF, o trecho apresentou uma lentidão pontual após o caso, provocada pela redução de velocidade dos motoristas que passavam pelo local.

A causa do incêndio não foi divulgada.

