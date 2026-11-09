Paulo Pinto/Agência Brasil Frio na capital paulista

A cidade de São Paulo deve enfrentar baixas temperaturas, nebulosidade e eventuais garoas nesta segunda-feira (9). No amanhecer, a rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo registrou uma mínima média de 13°C na capital.

Essas condições climáticas se mantêm durante o dia, sem a elevação das temperaturas, que devem atingir a máxima de, somente, 17°C. No último domingo (08), a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) decretou estado de atenção para a baixa temperatura em toda a capital paulista a partir das 7h30.

De acordo com a Defesa Civil, o tempo volta a ficar mais estável em todo o estado e não há previsão de chuva significativa, apenas possíveis chuviscos e garoa ocasional na faixa leste, que inclui as áreas próximas à divisa com Minas Gerais, a Região Metropolitana de São Paulo, o Vale do Paraíba e o litoral.

Diferentemente da capital, o sol deve predominar na maioria das outras regiões de São Paulo.

Por mais que as condições estejam mais estáveis, os ventos permanecem presentes em todo o território paulista, com intensidade moderada a forte, contando com possíveis rajadas de 40 km/h e 60 km/h.

Em dias de frio, a Defesa Civil do Estado recomenda que a população mantenha-se bem agasalhada e evite a exposição prolongada às baixas temperaturas. Também é importante beber água regularmente para manter-se hidratado. A orientação é redobrar os cuidados com crianças e idosos, por serem mais vulneráveis aos efeitos do frio; os animais domésticos também devem ser protegidos, permanecendo abrigados durante as noites mais frias.

Confira o clima da semana de acordo com o Climatempo:

- Segunda-feira (09): Mínima de 13°C, máxima de 17°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens

- Terça-feira (10): Mínima de 13°C, máxima de 22°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens

- Quarta-feira (11): Mínima de 15°C, máxima de 26°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Quinta-feira (12): Mínima de 17°C, máxima de 24°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

- Sexta-feira (13): Mínima de 17°C, máxima de 26°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

