Divulgação/Redes sociais O prefeito de Itaquaquecetuba (SP) Eduardo Boigues (PL), que também é delegado, impede agressão a uma vítima após sair do bar com o agressor, companheiro dela

O prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues (PL), na Grande São Paulo, interveio em uma agressão contra uma mulher na saída de um bar da cidade. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (6).

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver o estabelecimento movimentado. No momento em que um homem entra no bar, conduz a mulher até a saída e segura pelo braço. Em seguida, a puxa pelos cabelos. Nenhum dos frequentadores presentes no local interferiu para conter o agressor. Veja o vídeo abaixo:













Prefeito conteve o agressor

Ao presenciar a cena, o prefeito — que também é delegado — correu em direção ao homem e aplicou uma "gravata", derrubando-o no chão. Pessoas que presenciaram a situação na rua contiveram a vítima. Boigues manteve o homem imobilizado até a chegada de uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM). O agressor foi detido depois.





Na delegacia, durante o depoimento, a vítima declarou que não se sentia agredida e afirmou que o companheiro não possui histórico de violência. Diante dos relatos, a autoridade policial registrou a ocorrência como briga de rua e, após prestar os esclarecimentos, o homem foi liberado.

Após o episódio, o prefeito publicou um vídeo em suas redes sociais incentivando as mulheres a denunciarem qualquer ato de violência: "Quando houver qualquer caso assim, tome uma atitude. Avise, chame, peça socorro", conclui.