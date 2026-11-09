Divulgação/ PMSP Arma e munições apreendidas durante a abordagem em Suzano

Uma abordagem da Polícia Militar terminou com a apreensão de uma arma de fogo e a prisão de um homem de 28 anos na madrugada desta segunda-feira (9), em Suzano, município localizado na Grande São Paulo. O caso chamou a atenção porque o revólver apreendido estava escondido no bebê conforto que transportava o filho do suspeito, uma criança de apenas dois meses.

A ocorrência foi registrada por volta das 0h20, quando policiais do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano realizavam patrulhamento pela Rodovia Índio Tibiriçá, na região do bairro Cidade Edson. Durante a ronda, os agentes perceberam a atitude suspeita do motorista de um veículo que, ao notar a aproximação da viatura, realizou uma manobra arriscada e acelerou o carro.

Diante da situação, os policiais decidiram aborda r o automóvel. Além do condutor, estavam no carro a companheira dele, uma criança de 11 anos e um bebê recém-nascido.





Apreensões no veículo

De acordo com a polícia, durante a revista inicial feita na abordagem, os agentes encontraram um estojo contendo munições que já haviam sido disparadas no porta-luvas. Em seguida a busca foi ampliada e os policiais encontraram um revólver calibre .22 escondido no bebê conforto da criança.

A arma estava carregada com uma munição intacta e cinco cápsulas já disparadas no tambor. Ao final da ocorrência, foram apreendidas 34 munições, entre elas 25 de calibre .22, uma munição do mesmo calibre ainda intacta e outras oito munições de calibre .38 já utilizadas.

Todo o material recolhido foi encaminhado à delegacia de Suzano, onde o caso foi registrado e será apurado pela Polícia Civil. Após o pagamento de uma fiança fixada em R$ 540, o motorista foi liberado para responder ao processo em liberdade.

Além da arma e das munições, o veículo utilizado pelo suspeito também foi apreendido, uma vez que estava com o licenciamento irregular. O automóvel foi levado para um pátio no município de Mogi das Cruzes, na Região Metropolitana de São Paulo.

