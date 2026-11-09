Divulgação/ Governo de São Paulo Muralha Paulista

Durante o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, no Autódromo de Interlagos, a Polícia Militar prendeu 12 homens que tinham mandados de prisão em aberto. A identificação dos suspeitos foi auxiliada pelo programa Muralha Paulista, que utiliza câmeras equipadas com inteligência artificial.

Três dos casos envolviam crimes mais graves e de grande repercussão. Um dos presos, de 21 anos, era procurado por estupro; outro, de 23, já havia sido condenado por tráfico de drogas. O terceiro, de 54 anos, era alvo da Justiça por receptação de produtos roubados e por uso de documento falso.

Os outros nove detidos tinham mandados por falta de pagamento de pensão alimentícia , dívida que pode levar à prisão civil.

Todos os suspeitos foram localizados dentro das dependências e ao redor do Autódromo de Interlagos, em meio ao público do evento. Depois das abordagens, os policiais consultaram os sistemas para confirmar a identidade de cada homem e a validade das ordens judiciais antes de levá-los ao 11º Distrito Policial, em Santo Amaro.

As prisões não se concentraram somente nos dias de corrida, com as primeiras capturas acontecendo ainda na fase preparatória, de acordo com o tenente-coronel Denilson Alysson Correa, comandante do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. O policiamento monitorou não somente o autódromo mas, também, os acessos e o entorno, em um esquema que mobilizou 3,5 mil agentes a partir do dia 27 de outubro e segue ativo até 11 de novembro.





Além das prisões já ordenadas, a PM também abordou um homem suspeito de atuar como cambista nas imediações do autódromo, na manhã do último sábado (7); de acordo com os agentes, o suspeito levava dez ingressos para o GP. O caso foi registrado no 11º DP e será investigado pela Polícia Civil.

Atuação do Muralha Paulista

As localizações contaram com o apoio do Muralha Paulista, plataforma estadual que reúne imagens de câmeras. No evento, um novo aplicativo ligado ao sistema estreou recursos de inteligência artificial capazes de procurar pessoas e veículos nas imagens a partir de descrições digitadas.

De acordo com o coronel Rodrigo Custódio Garcia, subsecretário de Políticas e Planejamento Estratégico da Secretaria da Segurança Pública, os policiais em campo passaram a receber alertas em tempo real através do aplicativo, logo depois dos alertas iniciais de reconhecimento facial serem conferidos.

O programa integra câmeras de órgãos públicos, municípios e parceiros privados para auxiliar na localização de procurados e desaparecidos, além de ajudar na recuperação de veículos roubados e furtados.

