Divulgação/Corpo de Bombeiros Bombeiros buscam jovem de 20 anos que desapareceu durante enxurrada no Capão Redondo (SP)

O Corpo de Bombeiros retomou, às 8h desta segunda-feira (09), as buscas por Klaiver Peixoto, de 20 anos, desaparecido desde o último sábado (07) em um córrego da Zona Sul de São Paulo após um forte temporal. É o terceiro dia de trabalho das equipes na região do Capão Redondo.

Klaiver foi levado pela correnteza na Rua Goioxim por volta das 16h, quando foi visto pela última vez usando uma blusa azul. Um vídeo, divulgado nas redes sociais, registrou o momento em que ele tenta se segurar na vegetação às margens do córrego, antes de ser puxado pela água.

Iris Carvalho, amiga do jovem, divulgou ao Metrópole que o jovem teria gritado por socorro enquanto era arrastado. Segundo a jovem, uma outra amiga dela, que aparece nas imagens, chegou a jogar uma corda para que Klaiver se agarrasse, mas não conseguiu impedir que fosse levado.

Durante as buscas nesta segunda, os bombeiros informaram, através das redes sociais, que partem do ponto onde Klaiver foi visto pela última vez e seguem por todo o curso do córrego até a galeria e na contenção de resíduos da Avenida Carlos Caldeira Filho, também passando nas extensões do Rio Pinheiros. Além do trabalho em terra, uma embarcação percorre o rio, para onde a água da região escoa.





Família e amigos na procura

Parentes e amigos do jovem se juntaram às equipes no domingo (08) e continuam mobilizados. Eles também procuram imagens de câmeras de segurança da região que possam mostrar como Klaiver foi parar no córrego. Há relatos, ainda não confirmados, de que o jovem estaria machucado quando foi visto na água e de que teria sido jogado no local por outra pessoa. Até o momento, as circunstâncias exatas do desaparecimento não foram esclarecidas.

Nas redes sociais, a irmã, Ashley Peixoto, publicou uma mensagem em que afirma que a família não vai desistir de encontrá-lo. "Meu irmão, a gente não vai desistir de você e nem descansar até descobrir toda a verdade", escreveu. Ela diz que, embora saibam que ele foi levado pela correnteza, ainda existem muitas perguntas sem resposta, e que algumas começam a surgir aos poucos. "Temos fé de que tudo será esclarecido", completou.

Amigos pedem orações e cobram explicações. Iris descreveu Klaiver como um "menino do coração muito bom" e disse que ele não tinha inimizades. O jovem é pai de uma criança de aproximadamente um ano.