Reprodução/Youtube @Francisco - DRONE SHOW Mansão de alto padrão abandonada no alto de um morro no Jardim Forest, no caminho para a Prainha, em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo

Um drone registrou imagens de uma mansão de alto padrão abandonada no alto de um morro no Jardim Forest, no caminho para a Prainha, em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. O imóvel pertenceu ao professor Álvaro Lorenzetti, que teria comprado o terreno após ganhar na loteria federal e morreu em 2012.

Reprodução/Youtube Francisco - DRONE SHOW Mansão de alto padrão abandonada em Caraguatatuba

As imagens aéreas mostram sinais de deterioração na propriedade. Parte das paredes e janelas está destruída, enquanto pichações ocupam diferentes áreas da construção. Livros são alguns dos poucos objetos que ainda podem ser encontrados no interior da casa.

Reprodução/Youtube Francisco - DRONE SHOW Mansão de alto padrão abandonada em Caraguatatuba

A residência principal tem dois andares e pelo menos quatro quartos. O terreno também abriga uma segunda construção, mais afastada, que aparenta estar em estado ainda mais avançado de deterioração. O imóvel está sem telhado e há escombros espalhados pelo chão.

Embora atualmente esteja cercada pela vegetação, a propriedade tinha vista para as praias de Caraguatatuba antes de ser abandonada.

Quem foi o professor Álvaro Lorenzetti

Álvaro Lorenzetti ficou conhecido em Caraguatatuba por ter ensinado português a diferentes gerações de moradores. Mais velho, também teria estudado Direito e Arquitetura.

Por volta da década de 1970, ele teria ganhado na loteria federal e comprado o morro onde posteriormente construiu duas casas.

Lorenzetti morreu em agosto de 2012, em decorrência de um quadro de insuficiência respiratória aguda.