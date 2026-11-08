Mansão de alto padrão abandonada no alto de um morro no Jardim Forest, no caminho para a Prainha, em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo
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Mansão de alto padrão abandonada no alto de um morro no Jardim Forest, no caminho para a Prainha, em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo

Um drone registrou imagens de uma mansão de alto padrão abandonada no alto de um morro no Jardim Forest, no caminho para a Prainha, em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. O imóvel pertenceu ao professor Álvaro Lorenzetti, que teria comprado o terreno após ganhar na loteria federal e morreu em 2012.

Mansão de alto padrão abandonada em Caraguatatuba
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Mansão de alto padrão abandonada em Caraguatatuba

As imagens aéreas mostram sinais de deterioração na propriedade. Parte das paredes e janelas está destruída, enquanto pichações ocupam diferentes áreas da construção. Livros são alguns dos poucos objetos que ainda podem ser encontrados no interior da casa.

Mansão de alto padrão abandonada em Caraguatatuba
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Mansão de alto padrão abandonada em Caraguatatuba

A residência principal tem dois andares e pelo menos quatro quartos. O terreno também abriga uma segunda construção, mais afastada, que aparenta estar em estado ainda mais avançado de deterioração. O imóvel está sem telhado e há escombros espalhados pelo chão.

Terreno abriga uma segunda construção, que também está abandonada. Foto: Reprodução/Youtube Francisco - DRONE SHOW
Terreno abriga uma segunda construção, que também está abandonada. Foto: Reprodução/Youtube Francisco - DRONE SHOW
Terreno abriga uma segunda construção, que também está abandonada. Foto: Reprodução/Youtube Francisco - DRONE SHOW
Terreno abriga uma segunda construção, que também está abandonada. Foto: Reprodução/Youtube Francisco - DRONE SHOW

Embora atualmente esteja cercada pela vegetação, a propriedade tinha vista para as praias de Caraguatatuba antes de ser abandonada.

Quem foi o professor Álvaro Lorenzetti

Álvaro Lorenzetti ficou conhecido em Caraguatatuba por ter ensinado português a diferentes gerações de moradores. Mais velho, também teria estudado Direito e Arquitetura.

Por volta da década de 1970, ele teria ganhado na loteria federal e comprado o morro onde posteriormente construiu duas casas.

Lorenzetti morreu em agosto de 2012, em decorrência de um quadro de insuficiência respiratória aguda.

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