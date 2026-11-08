Reprodução/redes sociais Ana Elisa Santos Silva (PT)

A Polícia Federal (PF) anunciou neste domingo (8) que investigará as ameaças e os ataques racistas direcionados à deputada federal eleita Ana Elisa Santos Silva (PT-MG). Em vídeo publicado nas redes sociais na última sexta-feira (6), a parlamentar denunciou ter recebido um e-mail contendo intimidações de estupro e morte.

Na publicação, Ana Elisa também leu trechos da mensagem que detalham como os crimes seriam executados.

As denúncias estão sob apuração da Delegacia da Polícia Federal em Divinópolis (MG), com o suporte da Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos (DCIBER).

"Eu me candidatei, ganhei uma eleição e, desde então, perdi a minha liberdade", afirmou a deputada eleita. "Eu sei de verdade o que é ter medo de morrer se eu sair na rua", desabafou.





Atuação da Polícia Federal e medidas de proteção

De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), já existem providências em andamento para identificar os autores dos disparos.

A pasta ressaltou que, devido ao sigilo das apurações e por razões de segurança, não serão divulgados detalhes sobre as diligências, o efetivo mobilizado, os meios utilizados ou a dinâmica das medidas de proteção aplicadas à parlamentar.

Ministério da Justiça repudia ataques

Em nota oficial, o MJSP manifestou veemente repúdio às ameaças e aos discursos dirigidos à deputada:

"O MJSP reafirma que ameaças e discursos de ódio, em especial de cunho racista e misógino, são inaceitáveis e devem ser apurados com máximo rigor. O Ministério acompanha as investigações e a evolução do cenário de risco, com ajuste das medidas de proteção sempre que necessário", concluiu o órgão.