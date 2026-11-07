Produzida com IA Rios subterrâneos em São Paulo

Com o crescimento econômico e industrial de São Paulo , rios e córregos que corriam livremente pela cidade foram lentamente apagados do dia a dia da capital e sufocados pelo concreto. Ruas e avenidas históricas da cidade, como a 23 de Maio e a 9 de Julho, foram construídas diretamente acima desses fluxos d’água canalizados.

O Instituto Rios e Ruas apresentou à Prefeitura de São Paulo um estudo que indicava a existência de 300 a 500 rios soterrados; atualmente, especialistas acreditam que o número pode passar de 800 cursos d’água, com mais de 3.000 km no total. O projeto foi criado em 2010, pelo geógrafo Luiz de Campos Júnior e o arquiteto e urbanista José Bueno, que dedicam anos de pesquisa a mapear as águas da capital e ensinar a população sobre a história pluvial de São Paulo.

Por mais que os rios estejam submersos, em diversos lugares da capital eles ainda se fazem abertamente presentes, sendo possível escutar o fluxo das águas correndo sob o concreto mesmo nos bairros mais movimentados. Em dias de chuva intensa, a força das águas é ainda mais evidente, com as enchentes trazendo os rios de volta à superfície.





O Rio Saracura

Entre os rios mais conhecidos da capital, está o Saracura, que tem sua nascente canalizada próxima a Avenida Paulista, na Rua Garcia Fernandes. A rua, que não tem saída, conta bueiros onde é possível ver e ouvir as àguas.

O fluxo canalizado segue descendo em direção a Avenida 9 de Julho e uma bacia hidrográfica se forma no encontro das Rua Una e Cardeal Leme. As águas do rio continuam descendo em boa parte da região Central da capital, passando pelo Escadão Frei Caneca, escadaria responsável por ligar a Avenida à clássica R ua Frei Caneca e aos entornos da Rua Avanhandava.

Divulgação/ Prefeitura de São Paulo Avenida 9 de Julho





No Escadão é onde as águas se fazem mais presentes, com o som do fluxo podendo ser ouvido claramente por toda a população que desce os degraus.

O rio também desce as ladeiras do Bixiga, bairro importante da história e cultura de São Paulo, e segue até desaguar na Praça da Bandeira, próximo ao antigo Edifício Joelma (atual Edifício Praça da Bandeira), adjacente ao Vale do Anhangabaú. O fluxo foi canalizado no final do século XX, visando a modernização da cidade e infraestrutura urbana.

O nome do Rio Saracura foi dado em homenagem a uma ave típica da região. Antigamente, quando ainda fluía livremente, o rio contava com cerca de 2 metros de largura.

Em dias de chuva forte, o rio volta à superfície com leves inundações na Praça 14 Bis.

Ribeirão e lendas do Anhangabaú

Assim como o Vale do Anhangabaú, o córrego, que leva o mesmo nome do clássico espaço no centro histórico paulistano, é rodeado de lendas.

Divulgação/ Prefeitura de São Paulo Vale do Anhangabaú





O local, que hoje é uma grande plataforma de concreto que recebe diversos shows e eventos, já foi considerado um território sagrado para os indígenas que inicialmente habitavam a região. A lenda vêm da mitologia tupi-guarani e envolve o espírito Anhangá, figura protetora da mata e de seus animais.

Anhangá, ao contrário do que pode parecer, não era mal visto pelos povos originários, e era considerado essencial para o equilíbrio natural. A entidade, que era capaz de se transformar em um cervo, tinha como principal papel a proteção da vida.

Anhangabaú é comumente traduzido por especialistas como “rio do mau espírito” e suas águas tinham uma forte intensidade, com uma correnteza potente.

No século XVII o espaço se transformou em um lugar usado no cotidiano, servindo para que a população pudesse tomar banhos, pescar e lavar roupas. Na década de 1740, uma ordem proibiu pessoas escravizadas de frequentar o local para uso próprio, sob pena de açoite.

Em 1814, o Obelisco do Piques foi erguido no Largo da Memória, para simbolizar um momento de comemoração depois de uma longa seca que atingiu o estado. O ponto foi escolhido pois ficava localizado, originalmente, dentro de uma grande bacia de água, onde aqueles que chegavam ou saiam da capital poderiam reabastecer os cantis.

Com a evolução industrial da cidade e a integração do centro histórico ao resto da capital, no final do século XIX, um abatedouro foi instalado às margens do córrego, na região que hoje é o bairro da Liberdade. O espaço aproveitava o fluxo d’água para descartar carcaças, sangue e outros resíduos, deixando o rio totalmente contaminado.

Relatórios da época indicavam que as águas se transformaram em um problema sanitário, com um mau cheiro excessivo e possíveis doenças. Quando a situação começou a sair do controle, um grupo de médicos paulistas denunciou a empresa ao poder público que, no ano de 1887, retirou o abatedouro do local e o transferiu para uma região menos habitada, na Zona Sul da capital. Hoje, o local para onde o abatedouro foi transferido fica na Vila Mariana e funciona como a Cinemateca Brasileira.

Em 1892, o projeto do histórico Viaduto do Chá é finalizado, ligando oficialmente o centro antigo de São Paulo à expansão da cidade. Em 1902 o ribeirão é canalizado em sinal de evolução e desenvolvimento urbano, abrindo espaço para a circulação de pedestres pelo centro.

No ano de 1984, as águas, agora canalizadas, recebem mais um movimento importante para a história paulistana, acolhendo mais de 1 milhão de pessoas no comício das diretas já. O córrego é um dos mais importantes e mais conhecidos da capital e fica no encontro entre as duas bacias hidrográficas, a do Rio Tamanduateí e a do Rio Tietê.

Com o passar dos anos e o andar da industrialização, lendas populares se formaram, e muitos começaram a acreditar que a intervenção humana na área poderia ter incomodado os espíritos protetores. Essa história, reunida com outras tragédias que aconteceram na região ao longo dos anos, garantiram ao espaço e às águas a fama de assombração; alguns moradores locais ainda acreditam que as tragédias na região podem ter acontecido justamente por conta das histórias que rodearam o córrego.

Ainda é possível ouvir as águas do rio que um dia ocupou o centro histórico, dentro dos bueiros que atravessam o espaço. Em dia de chuva extrema, os comuns alagamentos do Túnel do Anhangabaú também contam com parte das águas do rio soterrado.

Ribeirão do Itororó

O Córrego Itororó também deságua no Anhangabaú e era conhecido pela população paulista por conta de suas águas extremamente limpas e cristalinas. Sua nascente fica próxima da área elevada na Avenida 23 de Maio e hoje também se encontra canalizado.

O matadouro, que prejudicou as águas do rio Anhangabaú, também interferiu na saúde do fluxo do Rio Itororó, que deixou de ter as águas cristalinas. com o crescimento urbano e a criação de ruas, o córrego foi sendo cada vez mais escondido.

A palavra que deu nome ao rio significa, no tupi, "jorro d'água" e hoje as águas circulam em galerias subterrâneas.

Próximo à nascente, se encontra a Vila Itororó, espaço histórico da capital recheado de cultura. O bairro se desenvolveu nos arredores das águas, que abasteciam a famosa piscina da Vila; a piscina particular foi a primeira a permitir o uso público na cidade de São Paulo.

Hoje, a Vila Itororó se transformou em um polo cultural em meio as casas em ruínas; a piscina segue vazia.



Divulgação/ Prefeitura de São Paulo Piscina da Vila Itororó



