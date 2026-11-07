Uma empresa contratada sem licitação pela Prefeitura de São Paulo entrou na mira do Ministério Público de São Paulo (MP-SP). De acordo com as investigações, a empreiteira superfaturou seis obras emergenciais de contenção de encostas e margens de córregos na periferia paulistana entre 2022 e 2023. O sobreço estimado é de R$ 133 milhões — valor que representa 76% a mais do que o montante original contratado.
Segundo o Núcleo de Engenharia do Centro de Apoio à Execução (CAEx), órgão auxiliar do MP-SP, os relatórios orçamentários da Ercan Construtora indicam a cobrança em duplicidade de itens, serviços em desacordo com o projeto e materiais faturados em quantidades até 10 mil vezes superiores ao necessário. Todos os relatórios foram aprovados pela gestão municipal.
As contratações emergenciais foram autorizadas pelo secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Marcos Monteiro. Os contratos previam a contenção de trechos de cerca de 200 metros da margem paulistana do Córrego Pirajussara, na região do Campo Limpo, zona sul da capital. O córrego também fica na divisa com Embu das Artes e Taboão da Serra.
A reportagem do g1 apurou que as falhas estruturais no local já eram de conhecimento da administração municipal anos antes da celebração dos contratos. Fiscais e o diretor do Departamento Técnico da pasta, Reinaldo Amad Meira, vistoriaram a área e assinaram laudos constatando "risco iminente" de acidentes graves.
Além disso, os laudos da Defesa Civil não foram disponibilizados ao MP-SP para a validação da urgência das intervenções. As duas obras no Pirajussara custaram R$ 115,4 milhões, dos quais cerca de 88% teriam sido gastos sem justificativa técnica. Para os promotores, os indícios apontam para dano ao patrimônio público.
O que é uma contratação emergencial?
Em condições normais, quando a administração pública precisa realizar obras ou contratar serviços — como um curso de qualificação profissional —, a lei exige a realização de licitação. Trata-se de uma concorrência pública para selecionar a proposta de menor custo e melhor qualidade. Como o processo licitatório exige prazos e ritos burocráticos, a tramitação costuma ser mais longa.
No caso do Córrego Pirajussara, em que os técnicos atestaram risco iminente de colapso, a legislação permite a dispensa de licitação. O dispositivo autoriza o município a contratar uma empresa diretamente para que a solução seja executada com urgência.
O que diz a Prefeitura de SP?
A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) enviou nota à reportagem do g1 contestando os apontamentos do MP-SP:
"A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) refuta qualquer suposição de "irregularidades e superfaturamento" em suas obras e rechaça ilações referentes a "emergências fabricadas". Os orçamentos seguem a tabela de custos da SIURB, atualizada semestralmente pela FIPE e amplamente utilizada pelo mercado. Todos os casos de obras emergenciais foram tecnicamente atestados por engenheiros qualificados, que constataram riscos estruturais iminentes em imóveis, encostas e demais infraestruturas urbanas que colocavam em perigo a vida dos munícipes. A Secretaria não foi comunicada, até o momento, sobre qualquer decisão que possa tornar a empresa citada inapta a prestar serviços ao poder público. Vale destacar que a Pasta ainda não foi notificada pelo Ministério Público e que os pareceres são peças iniciais, cabendo ainda análise, pelo MP, das informações e documentações comprobatórias a serem encaminhadas pela SIURB."
O g1 também procurou a Ercan Construtora, mas a empresa não respondeu aos questionamentos até a publicação desta matéria.