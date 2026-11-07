CAEx/MP-SP Córrego Pirajussara, no bairro de Campo Limpo, Zona Oeste de SP

Uma empresa contratada sem licitação pela Prefeitura de São Paulo entrou na mira do Ministério Público de São Paulo (MP-SP). De acordo com as investigações, a empreiteira superfaturou seis obras emergenciais de contenção de encostas e margens de córregos na periferia paulistana entre 2022 e 2023. O sobreço estimado é de R$ 133 milhões — valor que representa 76% a mais do que o montante original contratado.

Segundo o Núcleo de Engenharia do Centro de Apoio à Execução (CAEx), órgão auxiliar do MP-SP, os relatórios orçamentários da Ercan Construtora indicam a cobrança em duplicidade de itens, serviços em desacordo com o projeto e materiais faturados em quantidades até 10 mil vezes superiores ao necessário. Todos os relatórios foram aprovados pela gestão municipal.

As contratações emergenciais foram autorizadas pelo secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Marcos Monteiro. Os contratos previam a contenção de trechos de cerca de 200 metros da margem paulistana do Córrego Pirajussara, na região do Campo Limpo, zona sul da capital. O córrego também fica na divisa com Embu das Artes e Taboão da Serra.





A reportagem do g1 apurou que as falhas estruturais no local já eram de conhecimento da administração municipal anos antes da celebração dos contratos. Fiscais e o diretor do Departamento Técnico da pasta, Reinaldo Amad Meira, vistoriaram a área e assinaram laudos constatando "risco iminente" de acidentes graves.

Além disso, os laudos da Defesa Civil não foram disponibilizados ao MP-SP para a validação da urgência das intervenções. As duas obras no Pirajussara custaram R$ 115,4 milhões, dos quais cerca de 88% teriam sido gastos sem justificativa técnica. Para os promotores, os indícios apontam para dano ao patrimônio público.

O que é uma contratação emergencial?

Em condições normais, quando a administração pública precisa realizar obras ou contratar serviços — como um curso de qualificação profissional —, a lei exige a realização de licitação. Trata-se de uma concorrência pública para selecionar a proposta de menor custo e melhor qualidade. Como o processo licitatório exige prazos e ritos burocráticos, a tramitação costuma ser mais longa.

No caso do Córrego Pirajussara, em que os técnicos atestaram risco iminente de colapso, a legislação permite a dispensa de licitação. O dispositivo autoriza o município a contratar uma empresa diretamente para que a solução seja executada com urgência.

O que diz a Prefeitura de SP?

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) enviou nota à reportagem do g1 contestando os apontamentos do MP-SP:

"A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) refuta qualquer suposição de "irregularidades e superfaturamento" em suas obras e rechaça ilações referentes a "emergências fabricadas". Os orçamentos seguem a tabela de custos da SIURB, atualizada semestralmente pela FIPE e amplamente utilizada pelo mercado. Todos os casos de obras emergenciais foram tecnicamente atestados por engenheiros qualificados, que constataram riscos estruturais iminentes em imóveis, encostas e demais infraestruturas urbanas que colocavam em perigo a vida dos munícipes. A Secretaria não foi comunicada, até o momento, sobre qualquer decisão que possa tornar a empresa citada inapta a prestar serviços ao poder público. Vale destacar que a Pasta ainda não foi notificada pelo Ministério Público e que os pareceres são peças iniciais, cabendo ainda análise, pelo MP, das informações e documentações comprobatórias a serem encaminhadas pela SIURB."

O g1 também procurou a Ercan Construtora, mas a empresa não respondeu aos questionamentos até a publicação desta matéria.