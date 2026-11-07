Reprodução/X Fortes chuvas em SP

A Defesa Civil de São Paulo enviou 44 alertas preventivos para diferentes regiões do estado neste sábado (07), devido à ocorrência de chuvas fortes. Na capital paulista, todas as regiões entraram em estado de atenção para alagamentos, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Rio de Janeiro passa por período de forte chuva, após dia de intenso calor.

Os avisos em São Paulo foram enviados por SMS e pelo sistema Cell Broadcast. As mensagens alertavam para a possibilidade de chuva intensa, raios, rajadas de vento superiores a 60 km/h e granizo. Também havia risco de alagamentos e transbordamento de pequenos rios e córregos.

Rio de Janeiro também está em alerta

A cidade do Rio de Janeiro também recebeu um alerta da Defesa Civil para a possibilidade de pancadas de chuva, ventos e raios nas próximas horas. A mensagem enviada aos moradores prevê instabilidade até as 7h de domingo (08).

Segundo o Alerta Rio, a passagem de um sistema de baixa pressão pelo litoral e a formação de uma frente fria devem provocar pancadas de chuva de intensidade moderada a forte a partir da tarde deste sábado, acompanhadas de raios e rajadas de vento. A previsão é de que a chuva continue até o início da manhã de domingo.

O comunicado da Defesa Civil orienta os moradores a evitar deslocamentos pelas áreas mais afetadas pela chuva e pelo vento. Quem vive em regiões de risco deve ficar atento às sirenes. Caso sejam acionadas, as pessoas precisam deixar suas casas e procurar os pontos de apoio estabelecidos pela Defesa Civil municipal.

Em situações de emergência, os telefones são 193, do Corpo de Bombeiros, e 199, da Defesa Civil.

Frente fria provoca instabilidade

A aproximação de uma frente fria contribui para a formação de áreas de instabilidade no Sudeste. Em São Paulo, a previsão indicava possibilidade de temporais e granizo em diferentes regiões, inclusive durante a noite.

No Rio de Janeiro, a previsão do Alerta Rio é de chuva moderada a forte até o início da manhã de domingo. Ao longo do dia, a tendência é de redução da intensidade das precipitações, que devem passar a fracas ou moderadas.

Em São Paulo, a instabilidade provocou chamados ao Corpo de Bombeiros. Entre meio-dia e 14h, a corporação recebeu 19 ocorrências relacionadas à queda de árvores e uma por desabamento de forro em um mercado de Barueri, na Grande São Paulo. Até o início da tarde, não havia registro de ocorrências graves nem pontos de alagamento nas vias monitoradas da capital.