Luis Antonio Souza/iG Trem Expresso GP São Paulo de Fórmula 1

Até 8 de novembro acontece no Autódromo de Interlagos o Formula 1 MSC Cruises Grande Prêmio de São Paulo 2026. E para aproveitar a competição, existem diversas opções para chegar ao local. Inclusive, recomenda-se não ir de veículo próprio, já que na região há poucos estacionamentos e os preços cobrados são bem salgados.

Para evitar as restrições de trânsito no entorno do circuito, a melhor opção para o público é utilizar o transporte público. Por isso, o iG foi conhecer o Expresso GPSP, trem exclusivo da ViaMobilidade, que parte da estação Pinheiros até à estação Cidade Dutra — reativada temporariamente para o evento — e fica a 700 metros do local da corrida.

No ano passado, 116 mil pessoas utilizaram o serviço durante os 3 dias de evento. E para que todos os participantes tenham uma experiência única, a concessionária mobilizou um efetivo de colaboradores que farão a segurança, o atendimento bilíngue, além do monitoramento em tempo real e sinalização especial. Confira.

Como ir de Trem Expresso para o GP São Paulo 2026?



O primeiro passo é acessar o site Passaporte ViaMobilidade e escolher o ingresso que coincidirá com o dia do evento. O ingresso custa R$ 35 (ida e volta). Os embarques são feitos em três locais da Linha 9-Esmeralda: Estação Villa-Lobos–Jaguaré, Estação Pinheiros ou Estação Morumbi-Claro.

Luis Antonio Souza/iG Área reservada de embarque na Estação Pinheiros - GP de F1





Para recepcionar os fãs, a concessionária decorou as três estações e os trens para os participantes entrarem no clima do circuito de corrida. Ao chegar às estações e apresentar o QR Code do passaporte, o usuário recebe uma pulseira para ter acesso à área reservada de embarque.

Luis Antonio Souza/iG Depois de validar o QR Code, os participantes recebem uma pulseira para embarcar no trem expresso









O usuário que ainda não comprou o passaporte pelo site, pode comprar presencialmente nas três estações de embarque.

Como são os trens e o tempo de viagem?

Os trens possuem 8 carros (ou vagões) com ar-condicionado e podem transportar até 900 pessoas. As partidas variam de 30 minutos a 1 hora saindo das 3 estações de embarque até a Estação Cidade Dutra com duas paradas na Estação Pinheiros e a última, na Estação Morumbi-Claro. (Confira abaixo os horários de partida).

O tempo de viagem é por cerca de 25 minutos. No desembarque, os fãs irão caminhar até o Portão G ou F (acesso à Fanzone) num trajeto de apenas 700 metros. Os participantes encontrarão uma infraestrutura dedicada para o evento, com plataforma provisória, rampa de acesso, sanitários e vigilância.

Operação especial e segregada



O serviço do Trem Expresso opera de forma independente em relação à viagem comum da Linha 9-Esmeralda. Com essa logística, a Estação Cidade Dutra é destinada apenas aos passageiros do serviço especial expresso, enquanto a Estação Autódromo segue atendendo normalmente os usuários do serviço regular.





Serviço – Trem Expresso GP São Paulo 2026

Datas: 6, 7 e 8 de novembro

Embarques: Estações Villa-Lobos-Jaguaré, Pinheiros e Morumbi Claro

Intervalo entre partidas: a cada 30 minutos

Venda de passagens: passaporte.viamobilidade.com.br

Valores: a partir de R$ 35,00

Desembarque exclusivo: Estação Cidade Dutra

Portões G e F – aproximadamente 700 metros

Portão HKNR – cerca de 1 km

Portões D e M – cerca de 1,6 km

Portão 8 – cerca de 1,8 km

Portão A – cerca de 2,2 km

Portão T – cerca de 2,6 km

Portão HNK – cerca de 3,7 km



Embarque para o Autódromo – sábado e domingo



Villa Lobos-Jaguaré: 6h24, 7h24, 8h24, 9h24 e 10h24

Pinheiros: 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h e 10h30 e 11h

Morumbi-Claro: 6h42, 7h12, 7h42, 8h12, 8h42, 9h12, 9h42, 10h12, 10h42 e 11h12

Retorno | Estação Cidade Dutra

No retorno, os trens terão como destino as estações Morumbi-Claro, Pinheiros e Villa Lobos-Jaguaré.