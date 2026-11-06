Rovena Rosa/Agência Brasil Capital paulista passa por semana de temperaturas amenas

A capital paulista amanheceu com o céu nublado e temperatura amena nesta sexta-feira (6). De acordo com dados da rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a mínima da cidade foi de 18°C.

Com o passar das horas, o sol deve aparecer entre muitas nuvens, mas as temperaturas não terão uma elevação significativa, com a máxima prevista em somente 23°C. Segundo a Defesa Civil do estado, a condição de diminuição das temperaturas se dá devido ao afastamento da frente fria vinda do litoral que atuava em todo o estado.

Imagens de radar e satélite meteorológico não registraram a possibilidade de novas chuvas significativas na cidade de São Paulo, mas chuviscos em pontos isolados da capital não são descartados.

Até o momento, o banco de dados do CGE mostra que novembro registrou 9,4 mm de chuva, o que representa aproximadamente 7,1% dos 133,1 mm totais esperados para o mês.





Final de semana

Segundo as simulações atmosféricas mais recentes, o final de semana em São Paulo será marcado pela passagem de duas frentes frias pelo litoral paulista. Com essa passagem, o estado deve enfrentar chuvas de moderada a forte intensidade, com as temperaturas entrando em declínio entre domingo (08) e quarta-feira (11)

No sábado (07), a frente fria que afetará o estado vai estar em formação, trazendo pancadas de chuva com trovoadas, raios e rajadas de ventos superiores aos 60km/h; as condições devem se fazer presentes a partir do início da tarde e perduram até a noite, aumentando a possibilidade de eventuais riscos gerados pelas precipitações como formação de alagamentos, queda de árvores e elevação dos níveis dos rios e córregos.

Por mais que as chuvas estejam presentes, as temperaturas da capital devem variar entre a mínima de 18°C e máxima de 29°C.

Em dias de chuva extrema, a Defesa Civil orienta a população a não atravessar ruas alagadas ou com enxurradas, afastar-se de árvores e estruturas metálicas frágeis; os moradores de áreas de risco devem permanecer atentos aos sinais que antecedem os deslizamentos de terra, como rachaduras nas paredes, portas e janelas.

Confira o clima da semana de acordo com a Defesa Civil:

- Sexta-feira (06): Mínima de 18°C, máxima de 23°C. Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme

- Sábado (07): Mínima de 19°C, máxima de 29°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Domingo (08): Mínima de 14°C, máxima de 22°C. Chuvoso durante o dia e à noite.

- Segunda-feira (09): Mínima de 13°C, máxima de 17°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens

- Terça-feira (10): Mínima de 12°C, máxima de 22°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens

