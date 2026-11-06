Reprodução Fila para ônibus que leva ao Autódromo de Interlagos

Uma grande fila de fãs de Fórmula 1 se formou nas proximidades da Estação Autódromo, da Linha 9-Esmeralda, Zona Sul de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (06). A fila em questão era para aqueles que optaram por utilizar o ônibus que leva o público até as proximidades dos portões de acesso ao circuito, no Autódromo de Interlagos, que recebe o Grande Prêmio de São Paulo entre os dias 6 e 8 de novembro.

A extensão da fila chamou a atenção de visitantes que desciam na estação. Através de imagens registradas do local é possível observar dezenas de pessoas reunidas ao longo da área de embarque, onde vários coletivos estacionados aguardavam a entrada dos passageiros nas composições.

Os ônibus fazem parte de um serviço circular instalado para uma operação especial feita pela SPTrans, desenvolvida para atender a alta demanda nas redondezas; a linha circular funciona das 6h às 13h30. Além deste trajeto, a Prefeitura de São Paulo também disponibiliza linhas de ônibus expressos saindo de pontos estratégicos da cidade e indo até os principais portões do Autódromo entre sábado (07) e domingo (08).

Operação especial

Para os fãs que optarem por ir de metrô e trem para o Grande Prêmio de São Paulo, a linha circular 606F/10 Circular G.P. SP – Autódromo, estará disponível nos três dias de evento. O embarque é na Rua Plínio Schmidt, bem ao lado da Estação Autódromo, da Linha 9-Esmeralda.

Já aqueles que preferem realizar o trajeto através de um ônibus direto ao autódromo, três opções de linhas serão disponibilizadas durante o final de semana (07 e 08):

Linha 606A/10: saída do Aeroporto de Congonhas, na Praça Comandante Linneu Gomes; das 7h às 13h

Linha 606P/10: saída da Avenida Octalles Marcondes Ferreira, próximo ao Shopping SP Market e da Jurubatuba-Senac, da Linha 9-Esmeralda; das 7h às 13h

Linha 906T/10: saída na região da Alameda Casa Branca com viagens de ida das 7h às 12h.

Para a volta, ônibus entre 16h30 e 18h30 também trânsito entre sábado e domingo. As linhas 607F/10 e 607F/01 levam ao Terminal Santo Amaro, enquanto as 906T/10 e 906T/01 seguem para a região do Trianon/MASP.

Aos domingos (8) as viagens são de graça: todas as linhas especiais e os demais ônibus municipais não cobram tarifa por conta do programa Domingão Tarifa Zero. Na sexta-feira (06) e no sábado (07), as passagens tem um custo fixo de R$ 5,30; é possível pagar nos validadores por aproximação com cartão de crédito ou débito, carteira digital no celular ou qualquer modalidade do Bilhete Único.

Para conferir todas as paradas de cada uma das linhas, os interessados devem acessar as plataformas oficiais do governo. A operação é coordenada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte (SMT) e pela SPTrans.

Interdições e alterações

Quem mora ou circula pela região também deve ficar atento, uma vez que interdições foram feitas pela CET no entorno do autódromo.

Para o funcionamento das linhas expressas, outras 45 linhas municipais que atendem as regiões da Cidade Dutra, Grajaú, Varginha e Parelheiros terão desvios de sexta a domingo, passando prioritariamente pela Avenida Atlântica e pela Ponte Vitorino Goulart da Silva. As linhas 5630/10 (Term. Grajaú – Metrô Brás), 6030/10 (UNISA Campus 1 – Term. Sto. Amaro) e 695X/10 (Term. Varginha – Metrô Jabaquara) seguem pela Avenida Interlagos até as 16h30, quando começa a saída do público.

O trajeto normal das linhas deve voltar ao normal por volta das 21h ou quando a via for liberada.

