Reprodução Pexels/Jonathan Borba Casos de Covid-19 apresentam alta na capital paulista e hospitais privados registram aumento de internações entre setembro e outubro. Especialistas reforçam a importância da vacinação

Dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) e por hospitais privados apontam um salto nos novos casos de Covid na capital paulista entre o final de setembro e a segunda quinzena de outubro. O avanço coincide com episódios de grandes aglomerações recentes, como os relatos de fãs do grupo sul-coreano BTS, que testaram positivo após participarem dos três dias de show no estádio MorumBIS.

@lisasenie Tô com um ódiooo, doente desde o dia seguinte do show. Tô no hospital agr pra fazer o teste — Angel ◇ VIU O BTS (@Angelesth_) November 4, 2026





Rede hospitalar paulista confirma salto de diagnósticos

No Hospital Sírio-Libanês, outubro registrou o maior volume mensal de diagnósticos de SARS-CoV-2 do ano: foram 70 testes positivos, contra 19 em setembro e 12 em agosto — patamar comparável apenas a fevereiro, quando 68 casos foram contabilizados.

Outro fator de preocupação é o avanço da positividade do coronavírus entre os painéis de agentes respiratórios detectados nos exames, cujo índice saltou de 8% em setembro para 23% em outubro.

A tendência de alta também se confirmou no Hospital Santa Catarina - Paulista: as áreas de pronto atendimento e internação identificaram 98 exames positivos em outubro, contra 57 em setembro e 18 em agosto.

O painel epidemiológico do Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde (Nies), da SES, confirmou a atualização da alta de infecções registrada desde o fim de setembro, destacando a segunda quinzena de outubro como o período de maior incidência.

Apesar da elevação recente, os números acumulados em 2026 continuam substancialmente abaixo dos registrados em 2025. Enquanto o mesmo intervalo do ano passado contabilizou 1.099 infecções e 185 óbitos, o recorte atual de 2026 soma 348 casos e 45 mortes por Covid-19na capital paulista.





Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, o diretor da Divisão de Imunização da SES, José Santana, ressaltou que a vacinação impede a evolução da doença para quadros graves.

Não temos motivo para pânico nem desespero, porém precisamos alertar a população de que a forma mais eficaz de se proteger contra formas graves e internações por Covid é a vacinação. Pessoas vacinadas não deixam de pegar Covid, mas é esperado que seja uma forma leve, com um curso bem mais tranquilo em relação aos não imunizados. José Santana, diretor da Divisão de Imunização da SES









Aumento de casos em outros estados



Nesta quinta-feira (5), o Boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) indicou que o crescimento nos casos graves de Covid-19 não se restringe a São Paulo: Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Distrito Federal também apresentaram alta. No entanto, com exceção de Mato Grosso do Sul, as demais unidades federativas ainda mantêm as infecções em patamares considerados muito baixos.

Sintomas mais comuns



Os principais sinais clínicos da Covid-19 incluem dor de garganta, coriza, congestão nasal, dor de cabeça e tosse seca ou persistente, que podem vir acompanhados de febre, fadiga, dores corporais, mal-estar geral, calafrios e diarreia.

Adicionalmente, o paciente infectado pode apresentar perda temporária de olfato e paladar — manifestações que figuravam entre as mais frequentes no período crítico da pandemia.

Como funciona a cobertura vacinal da Gripe e da Covid?

Covid-19

A vacinação contra a Covid-19 é segura e está dividida em diretrizes específicas para três grupos prioritários:

Crianças (6 meses a menores de 5 anos): Esquema de três doses (aos 6, 7 e 9 meses).

Idosos (60 anos ou mais): Uma dose a cada semestre.

Gestantes: Uma dose a cada gestação.

Para a população geral de 5 a 59 anos sem histórico de vacinação prévia, o esquema indicado é de dose única.

Casos especiais



Pessoas imunossuprimidas devem receber uma dose semestral do imunizante. Já os indivíduos com comorbidades (como diabetes, hipertensão e obesidade) possuem indicação de dose anual.

Contraindicações



A vacina é contraindicada apenas para bebês menores de 6 meses e pessoas com histórico de reação alérgica grave (hipersensibilidade) a doses anteriores ou a componentes da fórmula.

Gripe (Influenza)



O imunizante contra o vírus Influenza previne complicações graves e mortes decorrentes da gripe. As doses da vacina contra a gripe — a exemplo da Covid-19 — estão disponíveis gratuitamente na rede pública.

Na capital paulista, a imunização ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e AMAs/UBSs Integradas, além do atendimento aos sábados nas AMAs/UBSs Integradas no mesmo horário.

Apesar da disponibilidade, a cobertura vacinal do grupo prioritário permanece abaixo da meta de 90% nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do país.

Na cidade de São Paulo, o acumulado do ano soma 1.392 ocorrências de gripe e 109 óbitos. No mesmo período de 2025, foram reportados 2.934 casos e 370 mortes. O Ministério da Saúde recomenda a vacinação anual para toda a população acima de 6 meses de idade.

Ambos os imunizantes também podem ser adquiridos na rede privada, como farmácias, drogarias, clínicas e laboratórios.