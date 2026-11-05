Foto: Paulo Pinto/Agência Brasilência Brasil São Paulo está na faixa do Inmet com alerta para chuvas fortes

A cidade de São Paulo terá uma mudança de tempo nesta quinta-feira (05). Por mais que as temperaturas sigam elevadas, podendo chegar a 30°C, a capital deve enfrentar fortes chuvas.

O dia amanheceu com muitas nuvens e uma temperatura média de 21ºC, sem áreas de instabilidade significativas. Com o decorrer do dia, as chances de chuva forte aumentam, especialmente no período da tarde; segundo a Defesa Civil do estado, a condição se dá devido a propagação de uma frente fria vinda do litoral paulista, associada à presença de um cavado meteorológico em níveis médios da atmosfera.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, as precipitações devem vir acompanhadas de trovoadas e raios, além de rajadas de vento que podem superar os 60km/h durante as chuvas. Essa condição meteorológica aumenta o potencial para formação de alagamentos, queda de árvores e elevação dos níveis de rios e córregos da região.

A condição não é exclusiva da capital, e deve atingir todo o estado, com maior concentração de acumulados de chuva nas regiões Central, Leste e Sul; a possibilidade de temporais com eventual queda de granizo não é descartada. Por conta das precipitações, todo o território paulista está em condição de alerta.

Em dias de chuva extrema, a Defesa Civil orienta a população a não atravessar ruas alagadas ou com enxurradas, afastar-se de árvores e estruturas metálicas frágeis; os moradores de áreas de risco devem permanecer atentos aos sinais que antecedem os deslizamentos de terra, como rachaduras nas paredes, portas e janelas.





Dados do CGE mostram que novembro registrou, até a noite da última quarta-feira (04), 4,1 mm de chuva, o que representa aproximadamente 3,1% dos 133,1 mm esperados para o mês.

Chuvas continuam presentes

As simulações atmosféricas mais recentes indicam que a passagem de duas frentes frias pelo litoral paulista deve acontecer nos próximos dias, com isso, chuvas de moderada a forte intensidade, acompanhadas de rajadas de vento, devem permanecer presentes durante a semana.

Na sexta-feira (06) as precipitações devem apresentar uma leve diminuição, com registro de garoa e chuvas mais fracas. Por mais que não haja previsão de temporais, o dia segue com muitas nuvens, o que dificulta a elevação das temperaturas. A mínima prevista é de 18°C na madrugada e, a máxima, de 25°C.

A partir de domingo (08), as temperaturas devem cair ainda mais, também em decorrência da propagação da frente fria litorânea.

Confira o clima da semana de acordo com a Defesa Civil:

- Quinta-feira (05): Mínima de 19°C, máxima de 30°C. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde.

- Sexta-feira (06): Mínima de 17°C, máxima de 25°C. Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme

- Sábado (07): Mínima de 17°C, máxima de 29°C. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite ocorre temporal

- Domingo (08): Mínima de 14°C, máxima de 23°C. Sol fechando ainda de manhã, com chuva que se estende pela tarde. À noite, tempo seco

