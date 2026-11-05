Ponto de coleta de lixo eletrônico no Metrô de São Paulo
Divulgação
Ponto de coleta de lixo eletrônico no Metrô de São Paulo

Pontos de  coleta de lixo eletrônico foram instalados em 14 estações do Metrô de São Paulo nesta quinta-feira (05), distribuídos entre as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata; as instalações ficam nos espaços até o dia 11 de dezembro,  disponiveis para uso durante todo o horário de funcionamento das estações.

Nos coletores, os passageiros podem descartar equipamentos eletrônicos de pequeno e médio porte, além de pilhas e baterias portáteis. De acordo com o Metrô, os coletores ficarão próximos às Salas de Supervisão Operacional (SSO) das estações, sempre devidamente sinalizados.

A iniciativa faz parte da 6ª edição da campanha Virada Sustentável, campanha realizada desde 2020 em parceria com a Green Eletron e a Coopermiti, que incentiva o descarte correto ao ampliar o acesso da população aos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs). Em 2025, cerca de 2 ,2 toneladas de resíduos eletrônicos foram recolhidas.

Todo o material recolhido durante a campanha será encaminhado para triagem e, posteriormente, para a reciclagem, garantindo a reinserção das matérias-primas recuperadas.

Confira as estações participantes:

  • Linha 1-Azul: Santana; Japão-Liberdade; Saúde; e Tucuruvi
  • Linha 2-Verde: Clínicas; Paraíso; Tamanduateí; e Sacomã
  • Linha 3-Vermelha: Palmeiras-Barra Funda; República; Sé; e Tatuapé
  • Linha 15-Prata: Sapopemba e Vila Tolstói
    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2026-11-05/sp--estacoes-do-metro-recebem-pontos-de-coleta-de-lixo-eletronico.html
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