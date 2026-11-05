Divulgação Ponto de coleta de lixo eletrônico no Metrô de São Paulo

Pontos de coleta de lixo eletrônico foram instalados em 14 estações do Metrô de São Paulo nesta quinta-feira (05), distribuídos entre as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata; as instalações ficam nos espaços até o dia 11 de dezembro, disponiveis para uso durante todo o horário de funcionamento das estações.

Nos coletores, os passageiros podem descartar equipamentos eletrônicos de pequeno e médio porte, além de pilhas e baterias portáteis. De acordo com o Metrô, os coletores ficarão próximos às Salas de Supervisão Operacional (SSO) das estações, sempre devidamente sinalizados.

A iniciativa faz parte da 6ª edição da campanha Virada Sustentável, campanha realizada desde 2020 em parceria com a Green Eletron e a Coopermiti, que incentiva o descarte correto ao ampliar o acesso da população aos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs). Em 2025, cerca de 2 ,2 toneladas de resíduos eletrônicos foram recolhidas.

Todo o material recolhido durante a campanha será encaminhado para triagem e, posteriormente, para a reciclagem, garantindo a reinserção das matérias-primas recuperadas.

Confira as estações participantes: