Divulgação/Polícia Federal Mansão de Vorcaro em SP

Mansões de alto padrão do empresário Daniel Vorcaro, de 43 anos, ex-dono do Banco Master, chamaram a atenção da Polícia Federal (PF) durante ação realizada em 18 de novembro de 2025. Em relatórios, os agentes destacaram que as residências contam com "requinte de arquitetura" e impressionam pelo "design dos móveis".

Os imóveis estão sob alienação judicial ou possuem ordens de venda expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Veja abaixo as imagens divulgadas pela PF:

Casa Ibsen, em São Paulo

Projetada pelo escritório MFMM e concluída em 2020, a Casa Ibsen fica localizada na Rua Doutor Ibsen da Costa Manso, nos Jardins, Zona Oeste da capital paulista. Com 1.280 metros quadrados, a mansão foi adquirida pelo banqueiro por R$ 100 milhões, em 2025.

Divulgação/Polícia Federal Mansão de Vorcaro em SP

Assinado pelos arquitetos Matheus Farah e Manoel Maia, o projeto busca favorecer a convivência familiar e social sem abrir mão da privacidade. A arquitetura da residência chegou a ser publicada em 2021 no portal especializado ArchDaily.

Entre os pontos de maior destaque está a piscina, projetada para ser visível de todos os cômodos da casa. O entorno conta com solário de madeira e projeto paisagístico assinado por Rodrigo Oliveira, profissional premiado no Blt Built Design Awards de 2025.

No pavimento superior, situado sobre a área da piscina, fica a suíte máster. O espaço possui um imponente painel de madeira ripada que vai do piso ao teto e se fecha por completo.

Já o andar social abriga as salas de estar e jantar em um vão livre, com painéis deslizantes sobre trilhos para a separação dos ambientes. A cobertura da residência dispõe de jardim, jacuzzi e espreguiçadeiras.

No subsolo, funcionam a academia, a garagem e um salão de festas com isolamento acústico, bar, iluminação em neon vermelho e um aquário cuja parede transparente revela o fundo da piscina.

Vigilância reforçada e apreensão de artigos de luxo

Considerada uma das propriedades mais frequentadas e vigiadas por Vorcaro, a mansão contava com escolta permanente de três profissionais: dois na área externa e um na guarita, segundo a PF.

No local, os investigadores mapearam sala de cinema, três cofres e uma adega subterrânea com farto acervo de vinhos. Durante as buscas, foram apreendidos 12 relógios de luxo de marcas como Rolex, Richard Mille e Audemars Piguet, além de US$ 43 mil no cofre do quarto, R$ 53,9 mil em espécie no closet e um quadro assinado por Renoir, de 1879.

Apesar de ter sido alvo de um protesto contra alienação judicial — que também abrange outros dois apartamentos, três aeronaves e participações empresariais do executivo —, o imóvel não foi penhorado ou leiloado até o momento.





Belvedere, em Belo Horizonte

Divulgação/Polícia Federal Mansão de Vorcaro em Belo Horizonte

Na capital mineira, a residência do empresário ocupa uma área equivalente a três lotes e reúne estrutura de lazer com cinema, spa, bares e quadras esportivas. Avaliada em R$ 30 milhões, a propriedade teve a venda antecipada autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF, após o magistrado negar um pedido da PF para utilizar o espaço como base operacional. A defesa do ex-banqueiro contesta a alienação.

Residência Laguna, em Brasília

Reprodução/studioHub Arquitetura Mansão de Vorcaro em Brasília

Projetado pelo escritório studioHub, o imóvel com vista para o Lago Paranoá era utilizado para reuniões e recepções, segundo a PF. Avaliada em R$ 36,1 milhões e registrada em nome da Super Empreendimentos e Participações, a propriedade também é alvo de processo contra alienação. A defesa sustentou que a relação de Vorcaro com a empresa proprietária é estritamente comercial.

Villa 21, em Trancoso (BA)

Reprodução/Be Bahia e Casas e Vilas Mansão de Vorcaro em Trancoso

Adquirida por empresas ligadas a Vorcaro por R$ 300 milhões, a propriedade tem cerca de 40 mil metros quadrados e fica no condomínio Terravista Golf. O complexo abriga a casa principal, cinco bangalôs e uma segunda residência com cinco suítes. O imóvel foi apreendido pela PF, mas ainda não tem data para ir a leilão.

Mansão em Miami (EUA)

Divulgação Mansão de Vorcaro em Miami

Localizada no condomínio de luxo Bay Point, a mansão foi comprada em janeiro de 2025 por US$ 85,2 milhões pela Goldbeach Properties. Em outubro, o liquidante do Banco Master acionou a Justiça contra as empresas proprietárias do imóvel e de outras duas residências nos EUA — uma delas no Colorado —, alegando que as aquisições foram feitas com recursos do banco. Em depoimento, Vorcaro negou ser o proprietário da casa.

O que é o caso Master?

O Banco Central (BC) decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master em novembro de 2025, após o fracasso nas negociações para a venda da instituição ao Banco de Brasília (BRB).

Investigado por gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa, Daniel Vorcaro chegou a ser detido no Aeroporto Internacional de Guarulhos antes de ser beneficiado por um habeas corpus.

No entanto, o ex-banqueiro voltou a ser preso em 4 de março e segue custodiado desde então. A defesa do empresário nega todas as irregularidades.