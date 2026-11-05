Reprodução/redes sociais Imagens de redes sociais mostram momento em que entregadores agridem agentes da CET e danificam viaturas na Vila Olímpia, Zona Sul de SP

Imagens divulgadas nas redes sociais registram uma briga generalizada entre entregadores de aplicativo e agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) na Rua Fidêncio Ramos, na Vila Olímpia, Zona Sul de São Paulo.

Nas gravações, é possível ver o momento em que o grupo de entregadores troca socos com os fiscais, arremessa pedras, danifica motocicletas da companhia e chega a atirar uma mochila de entregas contra os agentes de trânsito.

A confusão teve início quando a equipe da CET flagrou motocicletas de entregadores estacionadas irregularmente em vagas da Zona Azul destinadas a carros.

Ao identificarem duas motos com as placas cobertas e começarem a aplicar as autuações, os fiscais foram atacados.





CET repudia agressões e agente fica ferido

Em nota à Rádio Itatiaia, a companhia repudiou os atos de violência e informou que três agentes participavam da fiscalização no local:

"A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) repudia qualquer ato de violência e agressividade, principalmente que envolva seus agentes de trânsito durante o cumprimento de suas funções.

Na tarde desta quarta-feira (4), três agentes fiscalizavam o estacionamento irregular de motocicletas em vagas da Zona Azul, exclusivas para carros, na Rua Fidêncio Ramos. Ao identificar duas motos com placas cobertas e iniciar a autuação, os agentes foram agredidos a pedradas por um grupo de entregadores. No confronto, um agente ficou ferido e houve danos ao patrimônio da CET com motocicletas derrubadas, além da quebra da vidraça de um imóvel."



A companhia também disse em nota que forneceu acompanhamento jurídico aos funcionários e que o caso foi registrado no 15º Distrito Policial no Itaim Bibi.

O iG solicitou posicionamento à Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP) e aguarda retorno.



