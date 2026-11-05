Divulgação/Governo de São Paulo Chuvas em SP

A Defesa Civil de São Paulo montou um gabinete especial de crise nesta quinta-feira (5) para acompanhar os temporais previstos para o estado até o próximo sábado (7). A força-tarefa visa agilizar a resposta a eventuais emergências. Segundo o órgão, a previsão indica chuva forte, ventos de até 80 km/h, descargas elétricas e possibilidade de queda de granizo em pontos isolados.

De acordo com o órgão estadual, a chegada de um novo sistema meteorológico favorece a formação de nuvens carregadas em todo o território paulista.





O cenário traz alerta vermelho para o risco de alagamentos, enxurradas, quedas de árvores, destelhamentos, cortes no fornecimento de energia elétrica, subida do nível de rios e deslizamentos de terra em áreas de encosta.

Cadastre-se para receber alertas de emergência

Durante o período de chuva intensa, é fundamental manter o celular atento aos avisos oficiais. Quem ainda não recebe os alertas da Defesa Civil por SMS pode se cadastrar enviando uma mensagem gratuita com o CEP da sua residência para o número 40199.

O órgão orienta ainda que a população adote os seguintes cuidados durante as tempestades:

Evite áreas de risco: Não enfrente ruas alagadas, enxurradas ou trechos com correnteza, seja a pé ou de carro.

Atenção a rios e encostas: Não permaneça em áreas baixas próximas a córregos. Ao notar rachaduras no solo ou nas paredes, inclinação de árvores e postes ou estalos no terreno, saia de casa imediatamente e procure um local seguro.

Proteção contra raios e ventania: Durante o temporal, mantenha distância de campos abertos, árvores isoladas, postes e estruturas metálicas.

Cuidado ao dirigir: Sob chuva forte, reduza a velocidade, mantenha distância segura do veículo à frente e jamais tente cruzar trechos cobertos por água.

Em caso de emergência, ligue para a Defesa Civil pelo 199 ou para o Corpo de Bombeiros pelo 193.