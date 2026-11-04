Foto: Divulgação/Tamoios Pedágio free flow

Os pedágios de quatro rodovias de São Paulo tem aumento de 4,58% neste mês de novembro; a mudança é equivalente ao primeiro reajuste anual do sistema administrado pela Concessionária Novo Litoral (CNL) e afeta trechos da Mogi-Dutra, da Rio-Santos e da Padre Manoel da Nóbrega, além da mais afetada, Mogi-Bertioga - com a tarifa do pedágio free flow passando de R$ 6,95 para R$ 7,27 no pórtico de Bertioga. Os novos valores foram impostos a partir da meia-noite do dia 1º.

A diferença para um carro varia entre R$ 0,07 e R$ 0,32 por passagem, conforme o ponto de cobrança. Motocicletas continuam isentas, e caminhões e ônibus pagam valores calculados por categoria.

O reajuste, divulgado em 28 de outubro e autorizado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), corresponde à variação contratual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); foi o primeiro aumento desde novembro de 2025, quando o sistema de cobrança por pórticos começou a operar.

Os novos valores e pórticos selecionados

De acordo com a tabela liderada pela concessionária, para carros de passeio e outros veículos de dois eixos, o pórtico mais caro é o de Bertioga, na SP-098, com o reajuste chegando a R$ 7,27. Em seguida aparecem Santos (R$ 6,07), Miracatu (R$ 5,85), Mogi das Cruzes (R$ 2,08) e Arujá (R$ 1,63). Esta lista de valores não incluem os descontos de tag nem benefícios para usuários frequentes.





Os pontos de cobrança ficam em diferentes trechos de cada rodovia: na Mogi-Dutra (SP-088), a cobrança ocorre nos municípios de Arujá e Mogi das Cruzes; na Mogi-Bertioga, o pórtico está na cidade litorânea de Bertioga, no km 92,740; na Rio-Santos (SP-055), a cobrança fica na região de Santos, no km 236; já na Padre Manoel da Nóbrega, o pórtico fica na região do município de Miracatu, no km 389,560.

Os pórticos localizados no município de Itariri seguem com passagem gratuita, uma vez que são estruturas de monitoramento.

Como funciona o sistema free flow e seus descontos

Diferentemente dos pedágios convencionais, o sistema free flow não tem cabines nem cancelas. Equipamentos instalados na rodovia identificam os veículos por meio de dispositivos eletrônicos ou pela leitura das placas.





Dessa forma, o motorista não precisa parar para pagar a tarifa. A cobrança é calculada de acordo com o percurso realizado nas pistas expressas.

Quem usa a tag cadastrada no veículo recebe 5% de desconto nas cobranças e o valor final das viagens é enviado diretamente pela operadora do dispositivo ao motorista.

Para carros de passeio que cruzam o mesmo pórtico, no mesmo sentido, várias vezes no mês, há ainda o Desconto de Usuário Frequente (DUF): 10% a partir da 11ª passagem e 20% a partir da 21ª, desde que cumpridas as condições do programa.

Quem não possui o dispositivo pode consultar e pagar os débitos pelo portal oficial do Pedágio Digital, além de verificar as opções de cadastro de cartão para automatizar os pagamentos, quando disponíveis.

