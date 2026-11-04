Divulgação/ CMSP Túnel entre estações Consolação e Paulista

A entrega do novo túnel que conecta as estações Consolação, da Linha 2-Verde, e Paulista, da Linha 4-Amarela, teve mais uma alteração. A obra, que inicialmente estava prevista para ser entregue em novembro de 2025, agora tem conclusão estimada para o primeiro semestre de 2027, segundo o Metrô de São Paulo.

Embora o cronograma tenha sido revisto devido a atrasos, o trecho mais complexo da obra — a escavação do túnel — já foi concluído. Atualmente, o empreendimento está 80% executado e avança para as fases de acabamento e instalação de sistemas.

A nova baldeação terá 90 metros de comprimento e foi projetada para atender até 18 mil passageiros por hora. Uma baldeação entre as duas linhas já existe no mesmo trecho, mas acaba ficando constantemente cheia, principalmente em horários de pico; com o novo túnel, o objetivo é melhorar a circulação dos passageiros entre as duas linhas e reduzir a concentração dos usuários na transferência que já existe.

Data de entrega já mudou outra vez

Esta é a segunda mudança realizada no cronograma de entrega. Em dezembro de 2025, a companhia havia informado que a conclusão ficaria para outubro de 2026, após problemas nas etapas preparatórias, como o remanejamento de servidores públicos e obtenção de licenças.





Nesta segunda mudança, o Metrô atribui o atraso a dificuldades técnicas durante a escavação que não haviam sido previstas inicialmente, como trechos do túnel que ficaram muito próximos aos trilhos. Para resolver problemas como estes, os engenheiros precisaram avançar cuidadosamente e construir novas estacas estruturais no trajeto, para que a circulação das linhas não fosse afetada.

Outro ponto que atrapalha o avanço da obra, é a chegada dos materiais ao local, uma vez que o acesso dos caminhões que carregam os artefatos é através da Avenida Paulista, o que piora o tráfego da região. Assim, o maquinário tem que operar com restrições.

O Metrô assinou um aditivo contratual com o Consórcio Conexão Paulista/Consolação CTS, responsável pela execução, que fixa 31 de agosto de 2027 como novo prazo final. O valor original do contrato, de R$ 60,9 milhões, foi mantido.

Histórico da obra

O projeto da baldeação foi anunciado pelo Metrô no ano de 2017, porém, a licença que autoriza o início das obras só saiu em novembro de 2022, no final da gestão do ex-governador Rodrigo Garcia.

O prazo inicial previa três anos de trabalho na estrutura mas, a construção civil começou somente em 2024, já no governo de Tarcísio de Freitas. O início das obras foi atrasado por conta do remanejamento de servidores públicos, segundo o Metrô.

