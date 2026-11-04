Divulgação/ ViaMobilidade Estação Villa Lobos-Jaguaré, da Linha 9-Esmeralda, em São Paulo

A Linha 9-Esmeralda, operada pela ViaMobilidade, teve a circulação normalizada após uma falha no sistema de alimentação de energia elétrica, que afetou os passageiros na manhã desta quarta-feira (04). O problema interrompeu a circulação de trens em parte do trajeto por volta das 8h30.

Com a falha, as composições passaram a circular apenas entre as estações Varginha e Villa Lobos-Jaguaré. Ou seja, três estações finais da linha ficaram sem circulação alguma do sistema, são elas: Osasco e Presidente Altino, ambas no município de Osasco, e a Ceasa, na Vila Leopoldina, Zona Oeste da capital.

O trecho entre as estações Villa Lobos-Jaguaré e Osasco foi atendido pelos ônibus do sistema PAESE (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência), de acordo com a concessionária.

Além do trecho com circulação interrompida, o trajeto que estava funcionando teve a velocidade das composições reduzida e maior tempo de parada entre as estações.

Por mais que a circulação tenha sido definida como “normalizada” através do site da concessionária, efeitos da falha ainda devem ser sentidos pelos usuários da Linha 9-Esmeralda, uma vez que um grande número de pessoas afetadas ainda precisaram realizar suas viagens após o solucionamento do problema.





Confira a nota da ViaMobilidade:

"Informamos que, devido a uma falha na subestação de energia de Osasco, a circulação de trens entre as estações Presidente Altino e Ceasa, da Linha 9-Esmeralda está interrompida em uma via. Ônibus da operação PAESE foram acionados e a concessionária também adotou uma estratégia operacional para garantir o atendimento no trecho afetado. No momento, os trens circulam com velocidade reduzida e maiores intervalos.

Equipes de manutenção e operação atuam para solucionar a ocorrência. Agentes estão posicionados nas estações para orientar os clientes e prestar informações."

A linha

A Linha 9-Esmeralda, operada pela concessionária ViaMobilidade, é responsável por ligar uma importante cidade à capital paulista, uma vez que atende todo o trecho entre as estações Osasco, no município de mesmo nome, e Varginha, no extremo sul da cidade de São Paulo.

Atualmente o trajeto conta com mais de 39 quilômetros de extensão e passa por 21 estações. Diariamente, a linha transporta, em média, cerca de 480 mil a 515 mil passageiros.